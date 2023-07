Vivez l’expérience OnePlus à moins de 250 euros : dernière chance pour acheter ce milieu de gamme en promotion.

80 euros de réduction sur ce téléphone de milieu de gamme OnePlus, avec processeur Qualcomm, caméra de 108 mégapixels et charge rapide de 67W.

Ce téléphone de milieu de gamme OnePlus est l’un des mobiles les plus colorés du marché et vous pouvez maintenant l’acheter avec une réduction de 80 euros.

OnePlus offre certaines des meilleures expériences sur le marché de la téléphonie mobile. Leurs smartphones ont un logiciel optimisé et chargé de fonctionnalités utiles, en plus d’un excellent rapport qualité-prix. C’est pourquoi nous souhaitons vous recommander le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, un téléphone de milieu de gamme extrêmement complet qui attire l’attention par sa couleur verte citron. Cependant, c’est plus qu’un joli téléphone, car il dispose d’un grand écran avec une résolution Full HD+, d’une caméra de 108 mégapixels et d’un processeur Qualcomm à l’intérieur.

Nous vous parlons de ce OnePlus Nord CE 3 Lite 5G car il est au cœur d’une offre exceptionnelle qui vous permet de l’acheter à un prix bien inférieur. Le prix de vente recommandé pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne est de 329 euros, mais il peut maintenant être à vous pour seulement 249 euros sur AliExpress Plaza. Si vous préférez acheter la version avec 256 Go de mémoire, vous la trouverez au même endroit pour 269 euros, soit 20 euros de plus.

Ce OnePlus Nord CE 3 Lite 5G est également en vente sur Amazon, mais il est généralement plus cher que 250 euros. Il est encore plus cher sur PcComponentes, où il dépasse les 260 euros. Par conséquent, AliExpress Plaza est le store où vous pouvez l’acheter au meilleur prix, même si vous devez prendre en compte que l’offre se termine dans la matinée de ce lundi 24 juillet. Par conséquent, vous n’avez que quelques heures devant vous pour profiter de la réduction de 80 euros.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Pourquoi il vaut la peine d’acheter le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G attire particulièrement l’attention avec son modèle de couleur verte citron, devenant ainsi l’un des téléphones les plus colorés du marché actuel. De plus, il existe un modèle en couleur gris qui vous plaira davantage si vous préférez des tons plus discrets. Quel que soit votre choix, vous obtiendrez un téléphone confortable à tenir grâce à une épaisseur de 8,3 millimètres et un poids de 195 grammes.

Les images sont affichées sur un écran LCD de 6,7 pouces, avec une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 hertz et une densité de pixels de 391 par pouce. Cela nous donne un écran avec des images très nettes et riches en détails, ainsi qu’une fluidité que vous apprécierez lorsque vous utiliserez le téléphone pour regarder des vidéos ou jouer. L’écran est accompagné de deux haut-parleurs stéréo, ainsi que d’un port de 3,5 millimètres pour connecter vos écouteurs.

Sous le châssis se trouve le processeur Qualcomm Snapdragon 695, qui offre une expérience fluide pour la plupart des tâches. Ce n’est pas un processeur conçu spécifiquement pour jouer avec la plus grande exigence, mais il pourra exécuter des jeux légers, des applications de réseaux sociaux et de messagerie, le navigateur web et des outils similaires. Nous avons affaire à l’un des téléphones OnePlus avec la 5G, vous pourrez donc naviguer à grande vitesse.

La fiche technique met également en avant la caméra arrière de 108 mégapixels, développée par Samsung et avec laquelle vous pourrez obtenir des photos de grande qualité. De plus, elle peut enregistrer des vidéos en Full HD. À ses côtés, il y a deux capteurs secondaires de 2 mégapixels, tandis que la caméra frontale est de 16 mégapixels et vous offrira de bons selfies.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Avec le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, vous ne serez pas déçu en termes d’autonomie, car il est équipé d’une grande batterie de 5 000 mAh qui n’aura pas de problèmes pour tenir jusqu’à la fin de la journée même avec une utilisation intense. Le mieux, c’est que lorsque vous devrez utiliser le chargeur, ce sera pendant peu de temps. En effet, il a une charge rapide de 67W, donc en un peu plus d’une demi-heure, il sera à 100%.

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté, double emplacement SIM, Android 13 et la technologie NFC sont d’autres détails qui montrent que avec ce OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, vous profiterez d’une des expériences les plus complètes dans la gamme moyenne. Gardez à l’esprit qu’il bénéficie d’une réduction de 80 euros qui le fait passer à 249 euros sur AliExpress Plaza, mais seulement jusqu’au matin du 24 juillet.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal des bonnes affaires d’Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

