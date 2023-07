Voici les seuls smartphones Android capables de rivaliser avec l’iPhone 14 dans le monde entier

Un nouvel rapport révèle les mobiles les plus vendus dans les principaux marchés et, attention, Android n’a rien à envier à l’iPhone 14.

Il y a des mobiles Android qui ont un grand niveau de ventes dans différents pays, dépassant même l’iPhone 14 en termes de succès.

L’iPhone 14 est un succès commercial dans le monde entier, dans toutes ses versions, de la version standard à la Pro Max. Cependant, un rapport réalisé par Counterpoint Research révèle qu’il y a des mobiles Android qui font concurrence à l’iPhone 14 en termes de ventes. En réalité, dans certains pays, ces smartphones avec le système d’exploitation Android se placent même devant les mobiles Apple.

Plus précisément, l’étude de Counterpoint Research se concentre sur les 8 marchés les plus populaires de la planète, parmi lesquels on trouve des pays tels que les États-Unis, la Chine et l’Inde. En ce qui concerne les mobiles Android les plus vendus, nous trouvons des marques bien connues de tous comme Samsung, Xiaomi et realme. Attention, car sur certains marchés, ce sont les smartphones les moins chers qui rivalisent avec l’iPhone 14, égalant même leurs chiffres de vente.

Voici les Android qui font concurrence à l’iPhone 14

Counterpoint Research publie chaque mois les 5 mobiles les plus vendus dans 8 pays : les États-Unis, la Chine, l’Inde, le Royaume-Unis, le Japon, l’Allemagne, la France et la Corée du Sud. Les dernières données publiées appartiennent au mois d’avril 2023 et, si nous jetons un coup d’œil rapide, nous constatons que les différents iPhone 14 sont présents dans la majorité des pays de l’étude.

Il suffit de regarder de plus près les classements pour constater que le règne d’Apple n’est pas si écrasant. Là où la marque américaine a le plus de difficultés est en Inde, où Android occupe les 4 premières positions du top 5. Le modèle le plus vendu dans ce pays au mois d’avril était le OnePlus Nord CE 3 Lite, avec 4% de part de marché. Le reste du classement est occupé par le Samsung Galaxy A14 5G, le Redmi 12C, le realme C55 et l’iPhone 13, tous avec 3% des ventes totales.

Les smartphones Android dominent également en Corée du Sud, un marché où Samsung est particulièrement fort. Le téléphone le plus vendu était le Samsung Galaxy S23 (12%), suivi du Samsung Galaxy S23 Ultra (10%) et du Samsung Galaxy A34 (8%). Cependant, le reste du top appartient à Apple, avec l’iPhone 14 à la troisième place (7%) et l’iPhone 14 Pro (6%). Le succès de Samsung en Corée du Sud n’est pas surprenant, puisque nous savons déjà que la marque est précisément de là-bas.

Apple et Samsung occupent tous deux le top 5 des mobiles les plus vendus en avril en France. La première place est occupée par l’iPhone 14 (15%), bien que la deuxième revienne au Samsung Galaxy S23 (9%). Les données sont similaires en Allemagne et au Royaume-Unis, bien qu’il y ait un détail dans ce dernier pays qui attire notre attention. Et c’est que le Samsung Galaxy A14 5G et le Samsung Galaxy A14 occupent respectivement la quatrième et la cinquième position, démontrant que les mobiles bon marché ont également un grand public.

D’autre part, la domination d’Apple est bien présente aux États-Unis, où la marque occupe les trois premières places. Le plus vendu aux États-Unis a été l’iPhone 14 (14%), très loin devant le deuxième, l’iPhone 14 Pro Max (9%). La marque domine également en Chine, où elle occupe les quatre premières positions avec environ 4% des ventes par mobile. Cependant, l’OPPO A58 est très proche d’eux, avec 3% des ventes en avril.

En résumé, l’iPhone 14 et ses variantes figurent parmi les mobiles les plus vendus dans la plupart des pays étudiés dans le rapport, à l’exception de l’Inde. Nous constatons déjà que cette génération de smartphones d’Apple est un véritable succès, bien que l’étude nous ait également permis de confirmer qu’il y a des mobiles Apple qui lui font concurrence.

