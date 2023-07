Tout ce que nous savons sur la bague intelligente de Samsung, pourra-t-elle tous les dominer?

Les nouvelles concernant la possible bague intelligente de Samsung se multiplient, nous savons maintenant quelle entreprise fabriquera les plaques de circuit imprimé.

Sur l’image, nous voyons l’une des bagues intelligentes de Oura, l’entreprise à laquelle Samsung fera face avec sa nouvelle création.

Si vous observez les mains de personnalités connues telles que des sportifs, des acteurs et des entrepreneurs populaires, vous pouvez souvent voir qu’ils portent une bague de taille assez marquante. Il s’agit essentiellement de l’une des bagues intelligentes de Oura, des bagues qui auront bientôt une sérieuse concurrence de la part de Samsung. Oui, comme cela avait été annoncé ces derniers mois, Samsung prépare déjà le lancement de sa propre bague intelligente.

Le catalogue des appareils portables de la société sud-coréenne s’agrandira bientôt avec l’un des dispositifs les plus originaux qu’elle a créés à ce jour. Ce type de bague sert à suivre votre activité physique, vos habitudes de sommeil et vos données de santé telles que la fréquence cardiaque et l’oxygène dans le sang. Samsung est déjà en plein développement de sa bague intelligente et nous connaissons déjà la marque chargée de fabriquer ses plaques de circuit imprimé.

Premières informations sur la bague intelligente de Samsung

Depuis le mois d’octobre 2022, nous parlons de la possibilité que Samsung travaille sur une bague quantifiante. En réalité, à cette date, les premières esquisses d’une idée ont été publiées, une idée qui a pris forme avec le temps. En plus de surveiller la santé et l’activité physique, cette bague intelligente servirait également à contrôler le smartphone par des gestes.

Samsung a continué à développer le projet au cours de ces derniers mois, elle a même déjà déposé la marque « Galaxy Ring » et a légalement réservé différents noms au Royaume-Unis et en Corée du Sud. Nous savons qu’il y a de plus en plus de chances que Samsung lance une bague intelligente aussi parce que certains documents juridiques ont été divulgués indiquant qu’elle a enregistré 6 marques différentes au Royaume-Unis et en Corée du Sud, telles que « Samsung Circle » et « Samsung Index ».

La documentation jointe à ces enregistrements nous indique déjà qu’il s’agira d’un appareil prévu pour suivre, détecter, reconnaître, surveiller et collecter des données biométriques et physiologiques, ainsi que pour gérer et transmettre les informations recueillies. Il est donc logique de penser que cette bague intelligente sera compatible avec une application de Samsung que vous pourrez télécharger sur votre téléphone portable pour analyser avec précision toutes les données.

La dernière information que nous avons obtenue sur cette bague intelligente est que Samsung a déjà trouvé le fournisseur chargé de fabriquer les plaques de circuit imprimé (PCB). Selon les informations du média coréen The Elec, cette production sera assurée par l’entreprise japonaise Meiko, qui est déjà responsable de la production des PCB des Samsung Galaxy S23. Par conséquent, il semble que le développement de cette pièce soit entre de bonnes mains.

Pour l’instant, voici ce que nous savons sur la bague intelligente de Samsung, des informations qui s’étofferont au fil des semaines. Des marques comme Oura et Jakcom proposent certains des modèles les plus populaires sur le marché actuellement. Cependant, Samsung est toujours un rival à prendre en compte, son anneau intelligent attirera certainement beaucoup d’attention. De plus, l’intérêt de la marque sud-coréenne pour ce segment attirera la curiosité d’autres entreprises qui envisageront également de créer leur propre « smart ring ».

