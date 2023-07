Voici le mini PC le plus recommandé du moment, pour sa puissance, son espace et sa consommation

Il convient parfaitement à un usage quotidien si vous utilisez tout le logiciel conçu pour cet ordinateur.

Le mal compris de l’écosystème des mini PC est l’un des meilleurs choix d’achat.

Si vous recherchez un nouvel ordinateur de bureau et que votre budget est limité, je vous recommande d’acheter ce Mac Mini avec puce M2 pour moins de 650 euros sur Amazon, tout comme les 649 euros sur Ebay. C’est une option fortement recommandée en raison de son excellente efficacité énergétique, de sa puissance et de sa capacité à faire la même chose que d’autres mini PC de plus de 1000 euros.

Avec des chiffres, à priori, inférieurs à ceux d’autres mini PC du même prix, il est capable d’effectuer des tâches lourdes telles que le montage vidéo en 4K sans problème grâce à une optimisation brutale du processeur et aux programmes exclusifs d’Apple tels que Safari ou Final Cut Pro. Ce prix est inférieur au prix officiel qui est de 719 euros.

Achetez le meilleur mini ordinateur du marché

Le grand avantage de ce Mac Mini avec puce M2 par rapport à d’autres modèles avec Windows est son excellente optimisation ainsi que sa faible consommation d’énergie. Si nous voulons comparer ce Mac Mini avec d’autres ordinateurs de bureau avec Windows, nous parlons d’une consommation d’énergie de 10 à 20 fois inférieure dans le cas du Mac Mini, avec des pointes de seulement 30W.

C’est un ordinateur pour avoir le bureau complètement libéré, ainsi que le sol. Personnellement, je travaille généralement tous les jours avec une tour Windows au sol et un MacBook Pro sur le bureau, et je réfléchis sérieusement à acheter ce Mac Mini et à me débarrasser de la tour Windows une fois qu’elle aura atteint la fin de sa durée de vie.

Ce Mac Mini est équipé de la puce M2 qui comprend 8 cœurs, dont la moitié sont conçus pour obtenir des performances maximales et les autres pour une consommation d’énergie minimale. C’est un ordinateur qui occupe très peu d’espace, seulement 19,7 cm de longueur et de largeur et 3,58 cm d’épaisseur. Vous pourrez le placer sous le moniteur, derrière le moniteur sur le côté ou sur une étagère si vous le préférez.

En ce qui concerne sa connectivité physique, il dispose de deux ports USB-C Thunderbolt 4 (sortie vidéo jusqu’à 6K à 60 Hz), de deux autres ports USB-A classiques, d’une prise Gigabit RJ45, d’une prise casque et d’une sortie HDMI pour les moniteurs jusqu’à 4K à 60 Hz. Le port de charge n’est pas USB-C comme sur les MacBook. Et au niveau sans fil, il est équipé du WiFi 6E et du Bluetooth 5.3. Vous pouvez afficher l’image sur jusqu’à 3 moniteurs si vous le préférez.

➡️ Voir l’offre Mac Mini M2 (8/256 Go)

Si vous vous adaptez à travailler avec les logiciels exclusifs d’Apple, tels que Safari pour naviguer, Final Cut Pro pour le montage vidéo ou Pages pour créer et modifier des documents, je vous assure que il volera et votre facture d’électricité sera considérablement réduite.

