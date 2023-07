Xiaomi Redmi Note 12 4G, 12 5G, 12S, 12 Pro, 12 Pro+ 5G : toutes les différences

Nous analysons chaque version du Redmi Note 12 pour que vous puissiez choisir celle qui vous convient le mieux.

Le Redmi Note 12 Pro est l’un des meilleurs smartphones milieu de gamme du marché

Les smartphones Redmi Note de Xiaomi offrent l’un des meilleurs rapports qualité/prix. Si vous envisagez d’acheter un smartphone abordable mais performant, ils en valent la peine. Cependant, ce modèle existe en plusieurs versions, nous allons donc comparer chacune d’entre elles pour vous aider à décider celle qui vous convient le mieux en fonction de vos besoins.

Quel Redmi Note 12 acheter ?

Quelle est la meilleure option ?

Quel Redmi Note 12 acheter ?

Plus bas, vous trouverez un résumé des caractéristiques de chaque téléphone de la série, mettant en évidence leurs points distinctifs. Si vous souhaitez approfondir un peu plus, vous pouvez également consulter la vidéo de nos collègues d’Urban Tecno (vous la trouverez ci-dessus). Si vous souhaitez acheter l’un d’entre eux, vous pouvez le faire sur Amazon et dans la boutique en ligne de Xiaomi.

Redmi Note 12 4G et 5G

Le plus basique est le Redmi Note 12. Il existe en deux versions : une en 4G et une en 5G. Le premier est disponible aux alentours de 150 euros et c’est un téléphone fiable, surtout pour ce prix, mais qui peut être un peu limité. Son problème est l’incompatibilité avec les réseaux 5G, ce que résout son frère.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Redmi Note 12 4G

Le prix de ce dernier est d’environ 180 euros et sa principale différence est la compatibilité réseau. Si vous êtes un utilisateur régulier de contenu multimédia, en particulier vidéo, comme Netflix ou TikTok, cette option est beaucoup plus intéressante, car vous subirez moins de ralentissements et les vidéos se chargeront beaucoup plus rapidement. Les 30 euros de différence en valent la peine.

La variation de compatibilité est le plus grand changement, mais ce n’est pas le seul. Le processeur de la version 4G est légèrement inférieur, il a un Snapdragon 685 contre un Snapdragon 4 Gen 1. Ils diffèrent également au niveau de la caméra, bien que curieusement celle du 4G soit supérieure. Ce n’est pas une énorme différence, en réalité elle est à peine perceptible, mais il est vrai qu’elle est légèrement meilleure. Alors que le 4G a un capteur principal de 50 mégapixels, associé à un grand angle de 8 mpx et un capteur macro de 2 mpx, le Xiaomi Redmi Note 12 5G a un capteur principal de 48 mpx, bien qu’il conserve le même grand angle et le même capteur macro. La caméra frontale est de 13 mpx.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Redmi Note 12 5G

En revanche, la caméra frontale est identique, de 13 mégapixels. Un autre aspect dans lequel ils sont identiques est la batterie de 5000 milliampères avec une charge rapide de 33 watts. Il s’agit d’une batterie standard mais avec une charge légèrement lente.

Enfin, leur apparence est également similaire. Le 4G et le 5G sont faciles à manipuler, malgré leur large écran AMOLED Full HD de 6,66 pouces. Si vous avez du mal à choisir un type d’écran, nous vous expliquons ici les différences entre chaque type. Ils ont des bords arrondis tant sur le boîtier que sur l’écran, leur donnant un aspect moderne. La principale différence réside dans l’aspect mat du premier par rapport au métallique du second.

Redmi Note 12S

Deux autres versions sont venues s’ajouter aux deux précédentes. Il s’agit d’un téléphone un peu plus petit mais compact, avec un écran de 6,43 pouces, contre 6,66 pouces pour le 4G et le 5G. Cependant, le type d’écran et sa résolution restent inchangés, avec AMOLED Full HD pour une grande netteté. Il en va de même pour sa batterie et sa charge rapide.

Ce téléphone est particulier, car bien qu’il ait un design similaire à celui de ses frères les 4 et 5G, il semble être une mise à jour du Redmi Note 11, qui était un excellent modèle. En effet, il conserve le même processeur HELIO G96. En revanche, il emprunte la charge et la batterie à ses frères, car il dispose également d’une batterie de 5000 milliampères avec une charge rapide de 33 watts.

Ce qui le distingue le plus des autres versions du Redmi Note 12, ce sont les caméras. Elle est bien supérieure à celles des autres, avec un capteur principal de 108 mégapixels, bien qu’elle conserve le grand angle de 8 mpx et le macro de 2 mpx.

➡️ Voir l’offre Redmi Note 12S

Alors, le Redmi Note 12S vaut-il la peine ? Son prix est de 269 euros, un prix assez élevé pour une meilleure caméra et peu de choses de plus. Il est vrai que sa taille plus petite le rendra plus confortable, mais les différences ne justifient pas cette augmentation de prix, surtout lorsque vous pouvez acheter le Note 12 Pro.

Redmi Note 12 Pro

Soyons honnêtes, le Redmi Note 12 Pro est l’un des meilleurs smartphones qualité/prix sur le marché. Pour un peu plus de 200 euros, vous pouvez obtenir l’un des rois de la gamme moyenne. Nous vous expliquerons pourquoi.

Commençons par son design. Il est vrai que son dos en verre n’est pas le plus propre, car les empreintes digitales resteront visibles. Cependant, il compense tout cela avec une épaisseur de seulement 8 millimètres, ce qui lui confère un aspect léger et élégant. C’est un téléphone qui attire l’œil.

Poursuivons avec son écran. Sa résolution Full HD+ est parfaite pour regarder votre série préférée ou lire un fil Twitter. De plus, il possède un taux de rafraîchissement de 120 Hz et FLOW AMOLED. À tout cela s’ajoute les effets d’éclairage latéraux très attrayants, grâce auxquels aucune notification ne passera inaperçue. L’écran est plat et avec des bords arrondis, comme sur tous les modèles.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Redmi Note 12 Pro

L’un des aspects qui le différencie de ses frères est la charge rapide. Bien que la batterie de 5000 milliampères soit conservée, il dispose d’une charge rapide de 67 watts, vous pouvez donc le brancher et il aura terminé sa charge avant que vous ne le tourniez.

En ce qui concerne les aspects liés aux performances. Son processeur est le Dimensity 1080, un bon processeur qu’il partage avec son grand frère, le Pro+, dont nous parlerons plus loin. En ce qui concerne la mémoire, selon votre choix, vous pouvez opter pour 128 Go ou 256 Go, de préférence la deuxième, car la première sera un peu limitée. Vous pouvez également choisir entre 6 Go ou 8 Go de RAM.

L’appareil photo reste à 50 mégapixels, accompagné d’un grand angle de 9 mpx et d’un macro de 2 mpx. Bien sûr, ils ne sont pas aussi puissants que le modèle 12S, mais ils ne sont pas mal du tout. De plus, son appareil photo frontal a 16 mpx, donc si vous aimez les selfies, vous en profiterez beaucoup. Il n’est pas pareil de se montrer sur Instagram avec une caméra frontale de 16 mégapixels plutôt que de 13.

Il convient de signaler enfin qu’il existe également une version 5G du Xiaomi Redmi Note 12 Pro, que nous avons analysée chez Netcost-security.fr.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Enfin, nous devons parler du Redmi Note 12 Pro+. Comme il se doit, c’est le plus puissant de tous, mais son problème est qu’il dépasse les 400 euros, donc la question est de savoir s’il en vaut la peine.

Il faut avouer que ses performances sont très similaires à celles de la version Pro. De son design à ses caractéristiques, elles sont similaires, en commençant par son écran FLOW AMOLED de 6,67 pouces et sa résolution FULL HD identique. La fréquence de rafraîchissement ? Exactement identique : 120 HZ. Ce sont de bons chiffres, mais ils étaient déjà présents chez son petit frère à un prix inférieur.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G

Poursuivons avec les similitudes, la puissance est également pratiquement identique, car il dispose du même processeur : le Dimensity 1080. En ce qui concerne la mémoire, elle est obligatoirement de 256 Go et de 8 Go de RAM, ce qui correspond à la meilleure sélection du Pro. Enfin, sa batterie est de 5000 milliampères, mais sa charge rapide est de 120 watts.

La plus grande différence entre le Pro et le Pro+ est l’excellente caméra de ce dernier. C’est l’une des rares raisons de le choisir, car il dispose d’une caméra arrière avec un capteur de 200 mégapixels, ce qui en réalité l’un des plus puissants des smartphones autour de 350 euros. Ses photos nocturnes sont impressionnantes. La caméra frontale est identique à celle du Pro, avec 16 mpx.

Quelle est la meilleure option ?

La meilleure option qualité/prix est le Redmi Note 12 Pro. Sauf pour la caméra et la charge rapide, ses performances sont presque identiques à celles de la version Pro+, mais pour presque 150 euros de moins. Si vous l’achetez, vous ne serez pas déçu, car c’est l’un des smartphones milieu de gamme les plus fiables et offrant les meilleures performances.

Si vous optez pour un appareil à bas prix, les modèles Note 12 4G et 5G sont également de bonnes options. Gardez à l’esprit qu’ils sont nettement inférieurs au précédent mais ne coûtent que légèrement moins cher, donc si vous pouvez choisir la version Pro, c’est un meilleur choix. Si vous êtes plus intéressé par ce modèle, nous pensons qu’il vaut la peine de payer un peu plus pour la version 5G, car sa rapidité accrue pour mettre à jour les réseaux sociaux ou naviguer sur Internet se ressent au quotidien, et le 4G sera bientôt dépassé.

Enfin, les versions 12S et Pro+ sont les moins attrayantes. Attention, ce sont de bons téléphones, mais les autres sont plus performants. Si vous êtes un amateur de photographie et que vous aimez prendre des photos la nuit, vous pouvez envisager d’acheter la version Pro+, mais uniquement dans ce cas.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette nouvelle, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez le canal des bonnes affaires d’Netcost-security.fr pour connaître les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :