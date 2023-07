Les 8 meilleures applications gratuites pour Android qui sont récemment arrivées sur Google Play

Ces 8 applications gratuites sont récemment arrivées sur le Play Store, mais elles en valent vraiment la peine, donnez-leur une chance!

Applications Android sur un Google Pixel 4a 5G

Chaque semaine, de nouvelles applications gratuites de toutes sortes arrivent sur le Google Play Store pour Android. Afin de ne pas avoir à les tester une par une pour voir lesquelles sont intéressantes et lesquelles sont à éviter, chaque week-end, nous vous présentons les meilleures nouvelles applications qui sont arrivées sur le store Google au cours des dernières semaines.

Cette fois-ci, nous avons sélectionné pour vous un total de 8 applications gratuites pour Android qui sont récemment arrivées sur le Play Store et qui valent la peine d’être essayées.

TT Downloader – No Watermark

TT Downloader est une application gratuite qui vous permet de télécharger rapidement et facilement des vidéos TikTok sans filigrane.

Ainsi, pour télécharger une vidéo du réseau social populaire avec cette application, il vous suffit d’ouvrir l’application TikTok ou la version web, de sélectionner la vidéo qui vous intéresse, de cliquer sur l’option « », puis sur le bouton « Copier le lien », d’ouvrir l’application TT Downloader, de coller l’URL que vous venez de copier dans le champ de texte qui apparaît en haut et de cliquer sur le bouton « Télécharger ».

Google Play Store | TT Downloader – No Watermark

Sponge – Gallery Cleaner

Sponge est un outil pratique et gratuit qui vous permet de nettoyer et d’organiser votre galerie de photos en utilisant des gestes simples. Ainsi, en faisant glisser votre doigt vers la gauche, vous pourrez facilement supprimer n’importe quelle image ou vidéo de votre galerie, ce qui est idéal pour supprimer les photos en double et floues.

De plus, Sponge vous montre des statistiques sur vos habitudes de nettoyage et est très respectueux de votre vie privée, car il ne charge jamais vos photos et vidéos sur un serveur et ne collecte aucune information personnelle vous concernant.

Google Play Store | Sponge – Gallery Cleaner

Wallpaper AI – AI Wallpapers

Wallpaper AI est une application gratuite qui utilise l’intelligence artificielle pour créer des fonds d’écran uniques et de haute qualité pour votre téléphone en quelques secondes.

Cette application est vraiment facile à utiliser, il vous suffit d’écrire la description de l’image que vous souhaitez générer et de choisir un style et une couleur principale. De plus, une fois que vous avez créé un fond d’écran, vous pouvez le sauvegarder pour y accéder à tout moment et le partager avec vos amis via les réseaux sociaux et les clients de messagerie.

Google Play Store | Wallpaper AI – AI Wallpapers

Supermercado: Lista de compras

Créer une liste d’achats en fonction de votre budget n’a jamais été aussi facile grâce à Supermercado: Lista de compras, une application gratuite qui vous permet de créer des listes d’achats personnalisées dans lesquelles vous pouvez indiquer le nom, la quantité et la catégorie de chaque élément et de cocher les produits que vous achetez.

De plus, avec cette application, vous pouvez établir des budgets pour vos listes et suivre les dépenses en temps réel, ainsi que contrôler le solde disponible pendant vos achats afin de ne pas avoir de surprises lors du paiement à la caisse.

Google Play Store | Supermercado: Lista de compras

AI Chatbot Español – Rolly

Rolly est un chatbot gratuit pour Android en français basé sur ChatGPT avec GPT-4 qui est capable de répondre avec précision à toutes les questions que vous lui posez et qui vous permet de rédiger rapidement et facilement des histoires, des poèmes, des paroles de chansons et des publications sur les réseaux sociaux et de générer des images.

Google Play Store | AI Chatbot Español – Rolly

All HD Video Downloader

Si précédemment nous vous avons parlé d’une application pour télécharger des vidéos TikTok, nous vous présentons maintenant une application similaire, mais plus complète, car All HD Video Downloader vous permet de télécharger des vidéos de n’importe quel réseau social en haute qualité en un seul clic.

C’est possible car cette application gratuite dispose d’un navigateur web intégré, à travers lequel vous pouvez accéder aux pages web des réseaux sociaux et télécharger tous les clips que vous voulez en appuyant simplement sur un bouton.

De plus, All HD Video Downloader est compatible avec une grande variété de formats vidéo tels que MP3, M4A, MP4, M4V, MOV, AVI ou WMV et vous permet de télécharger plusieurs vidéos à la fois et de sauvegarder les clips téléchargés dans un dossier protégé par mot de passe.

Google Play Store | All HD Video Downloader

Lollipop Tunnel

Lollipop Tunnel est un client VPN gratuit pour Android qui vous permet de naviguer en toute sécurité sur Internet et d’accéder à des contenus multimédias restreints dans votre pays.

Pour commencer à utiliser Lollipop Tunnel, vous n’avez pas besoin de vous inscrire ni de fournir de moyen de paiement, il vous suffit de choisir l’un de ses serveurs et de vous y connecter en toute tranquillité, car ce VPN n’a pas de limite de temps ni de limite d’utilisation des données.

Google Play Store | Lollipop Tunnel

Medicine Dictionary Offline

Nous terminons cette liste avec Medicine Dictionary Offline, une encyclopédie médicale totalement gratuite qui compte plus de 60 000 mots liés aux maladies, aux symptômes et aux médicaments.

Medicine Dictionary Offline est une application rapide et puissante qui dispose d’une fonction de recherche vraiment utile et qui vous permet de marquer certains mots comme favoris pour récupérer plus facilement les informations les concernant ultérieurement.

De plus, cette application ne nécessite pas de connexion Internet pour fonctionner, vous pourrez donc la consulter à tout moment et en tout lieu, même si vous n’avez pas de connexion de données active ou si vous n’êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi.

Google Play Store | Medicine Dictionary Offline

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :