Xiaomi baisse le prix de sa meilleure tablette qualité-prix : Snapdragon 860, 120 Hz et batterie de 8.720 mAh

Écran de qualité, puissance brute, grande autonomie et une remise de 90 euros sur la tablette Xiaomi que nous vous recommandons le plus.

L’écran est l’un des points forts de cette tablette Xiaomi que nous vous recommandons, elle affiche très bien // Image : .

Xiaomi a récemment mis à jour son catalogue de tablettes avec la Xiaomi Pad 6. Cependant, nous vous recommandons toujours la Xiaomi Pad 5 si vous recherchez une tablette avec le meilleur rapport qualité-prix. Elle dispose d’un écran de qualité avec des images fluides grâce à ses 120 Hz, des performances impeccables avec le Snapdragon 860 et plusieurs jours d’autonomie grâce à sa batterie de 8720 mAh. De plus, elle est compatible avec le stylet optique, ce qui indique que vous pourrez l’utiliser pour dessiner et prendre des notes en plus de regarder des séries et jouer.

La grande différence avec la Xiaomi Pad 6 est que, comme elle est déjà sur le marché depuis un certain temps, vous pouvez acheter la Pad 5 à un prix beaucoup plus bas. En réalité, en ce moment, Xiaomi baisse le prix sur sa boutique officielle, elle peut être à vous pour seulement 309,99 euros. Profitez de la remise proposée par le site et appliquez également le coupon de 20 euros pour les nouveaux utilisateurs en cliquant sur « Coupon : 20,00€ de descuento » > « Obtener ya ». Attention, l’offre se termine ce dimanche 23 juillet, vous n’avez donc que quelques heures pour en profiter.

Prenez en compte que la Xiaomi Pad 5 est généralement vendue aux alentours de 309 euros sur Amazon également, vous avez donc plusieurs options pour l’acquérir. Dans les deux boutiques, vous économisez 90 euros en achetant la tablette, car son prix de vente recommandé est de 399,99 euros pour le modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire. En nous basant sur notre propre analyse de la Xiaomi Pad 5, nous vous expliquons pourquoi il vaut la peine d’acheter cette tablette si vous recherchez une bonne tablette.

Xiaomi Pad 5, la meilleure tablette pour 300 euros

La Xiaomi Pad 5 est l’une des meilleures tablettes Android sur le marché, tout d’abord grâce aux bonnes performances de son processeur Qualcomm Snapdragon 860. La puce est suffisamment puissante pour exécuter efficacement n’importe quelle application, y compris les applications d’édition d’images et les jeux. Par conséquent, nous pouvons dire que cette tablette est un bon achat pour jouer, naviguer sur le web, accéder aux réseaux sociaux, écrire dans un traitement de texte et discuter.

Nous ne pouvons pas nier que c’est un très bon achat si vous recherchez une tablette pour regarder du contenu multimédia, car à la fois son écran et ses haut-parleurs sont de qualité. D’une part, elle est équipée d’un grand écran LCD de 11 pouces, d’une résolution 2,5K (2560 x 1600), d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et de la prise en charge de Dolby Vision et HDR10. En ce qui concerne les haut-parleurs, la Pad 5 en compte 4 différents et ils sont compatibles avec Dolby Atmos. Ils sonnent vraiment bien, ils sont surprenants en termes de qualité.

Les applications de la Xiaomi Pad 5 vont encore plus loin, car vous pouvez également l’utiliser pour dessiner et prendre des notes à la main. Elle est compatible avec le stylet optique de Xiaomi, ce qui rend ces procédures beaucoup plus confortables. D’autre part, avec une caméra frontale et une caméra arrière, vous pouvez également l’utiliser pour prendre des photos et des vidéos, et pour participer à des appels vidéo avec d’autres utilisateurs. Comme vous pouvez le voir, la tablette est prête à offrir des performances polyvalentes.

Vous pourrez utiliser toutes ces fonctions pendant environ 2 jours avec une utilisation normale grâce à la grande batterie de 8720 mAh. Comme toujours, l’autonomie finale dépend de l’utilisation particulière de chaque utilisateur, mais en général, vous pourrez profiter de plusieurs jours d’utilisation avec une seule charge. D’autre part, la charge rapide qu’elle prend en charge est de 33 W, bien que le chargeur inclus dans la boîte soit de 22,5 W.

Le design mérite également une mention spéciale, car il s’agit d’une tablette à la fois résistante et légère. Elle a une épaisseur de 6,81 millimètres et ne pèse que 511 grammes, ce qui la rend confortable à utiliser et à transporter lors de vos déplacements. Un autre détail important est qu’elle a déjà été mise à jour vers MIUI 14 basé sur Android 13, vous pourrez donc profiter des dernières nouveautés du logiciel.

Il ne fait aucun doute que cette Xiaomi Pad 5 est prête à vous offrir une excellente expérience à tous égards, comme nous avons pu le constater lors de notre analyse pendant quelques semaines. C’est pourquoi nous vous recommandons de l’acheter maintenant qu’elle est disponible à partir de 309 euros sur la boutique officielle de Xiaomi et sur Amazon, c’est un choix dont vous ne regretterez pas.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et des services qui peuvent être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette news, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne des bons plans d’Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

