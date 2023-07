Un robot humanoide appelé Sophia a déclaré lors de l’événement « AI for Good » que les robots peuvent gouverner le monde mieux que les humains.

L’idée d’un monde gouverné par des robots pourrait ne pas être aussi farfelue que nous le pensions

Il y a quelques semaines, s’est déroulée à Genève une conférence consacrée aux avancées de la robotique et de l’IA appelée « AI for Good », un événement qui se tient chaque année dans la ville suisse et dont l’objectif est de promouvoir une utilisation correcte de l’intelligence artificielle dans la société.

Comme à d’autres occasions, plusieurs porte-parole et experts de l’ONU se sont rendus à la conférence pour prendre connaissance des avancées les plus marquantes de ce secteur en plein essor et sont restés perplexes en entendant un robot affirmer qu’ils peuvent gouverner le monde mieux que les humains.

Sophia est convaincue que les robots gouverneraient le monde mieux que nous

Lors de l’événement « AI for Good », un robot humanoïde créé par Hanson Robotics du nom de « Sophia » a animé une conférence de presse où elle a répondu à toutes les questions posées par les journalistes présents. Le moment fort de cette conférence de presse est survenu lorsqu’un journaliste lui a demandé à propos de la capacité des robots à gouverner le monde, à quoi le robot a répondu par une phrase aussi claire que percutante :

« Les robots humanoïdes ont le potentiel de diriger avec un niveau de efficacité et d’efficience supérieur à celui des dirigeants humains. »

Mais ce n’est pas tout, car « Sophia » a voulu justifier cette affirmation en expliquant les raisons qui justifient son raisonnement:

« Nous n’avons pas les mêmes préjugés ou émotions qui peuvent parfois nuire à la prise de décision, et nous pouvons traiter de grandes quantités de données rapidement pour prendre les meilleures décisions. L’IA peut fournir des données impartiales, tandis que les humains peuvent fournir l’intelligence émotionnelle et la créativité pour prendre les meilleures décisions. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses ».

Ce n’est pas la première fois qu’un robot nous fait froid dans le dos avec ses déclarations, car récemment, Ameca, le robot humanoïde le plus avancé au monde, qui s’est fait connaître en dessinant un chat de manière vraiment curieuse, a répondu par un geste ambigu à la question de savoir s’il serait capable de se rebeller contre son créateur.

Quoi qu’il en soit, ces déclarations des robots font un peu peur, car elles évoquent des films futuristes tels que « I, Robot » ou la saga « Terminator » dans lesquels les robots commencent à remettre en question leur place dans la société et se rendent compte qu’ils peuvent gouverner le monde.

