Cette intelligence artificielle est un complément bestial pour les documents PDF : Elle les résume, recherche des éléments et bien plus encore.

On vous explique tout ce que vous pouvez faire avec PDF.ai, une IA qui vous permet de gérer n’importe quel fichier PDF de manière simple et intuitive.

L’interface web de PDF.ai, une IA parfaite pour travailler avec des documents PDF

L’Intelligence Artificielle est à la mode, surtout depuis l’arrivée de ChatGPT-4, la dernière version du modèle de langage développé par Open AI, ce qui fait que nous ne cessons de voir des chatbots conversationnels similaires à ChatGPT et des générateurs d’images avec IA comme MidJourney ou Leonardo, dont nous avons récemment parlé.

Mais aujourd’hui, nous allons vous parler d’une IA un peu différente qui va vous aider à améliorer votre productivité. Elle s’appelle PDF.ai et c’est le complément idéal pour travailler avec des fichiers PDF car elle les résume et vous permet de rechercher des mots à l’intérieur, entre autres options.

Voici tout ce que vous pouvez faire avec PDF.ai

PDF.ai est un service web gratuit qui utilise l’Intelligence Artificielle pour gérer tous types de fichiers PDF de manière rapide et facile, et il est vraiment simple à utiliser. Pour commencer à l’utiliser, il vous suffit d’accéder à son site web, de cliquer sur le bouton Get started for free et de vous connecter avec votre compte Google, GitHub ou votre adresse e-mail.

Une fois que vous êtes connecté à PDF.ai, vous verrez un écran dans lequel vous devrez télécharger votre premier document PDF pour commencer à travailler avec. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton Upload qui apparaît en haut à droite, de cliquer sur la fenêtre Sélectionner un document, de sélectionner le fichier PDF que vous souhaitez gérer, puis de cliquer à nouveau sur le bouton Upload qui se trouve en bas.

Après avoir téléchargé le document PDF, l’interface de PDF.ai se divise en deux parties : une à gauche avec le fichier que vous venez de télécharger et une à droite avec le chatbot que vous utiliserez pour travailler avec le PDF.

À ce stade, il vous suffit simplement d’utiliser des invites comme vous le faites avec ChatGPT et d’écrire dans la barre de chat située en bas l’action que vous souhaitez demander à l’IA. Ainsi, par exemple, si vous écrivez dans la barre de chat « Faites-moi un résumé de ce document », PDF.ai affichera un résumé du document en haut du chatbot et juste en dessous, plusieurs boutons avec les pages du fichier sur lesquelles le résumé est basé.

De plus, avec cette IA, vous pourrez également rechercher des mots dans le document PDF ou trouver une partie spécifique du fichier. Par exemple, pour trouver un mot spécifique, il vous suffit d’écrire dans la barre de chat « Cherche le mot X dans le document ». Si le mot n’apparaît pas, il vous indiquera qu’il n’est pas présent, et s’il est présent plusieurs fois, il affichera en bas les raccourcis vers les pages où le mot est présent.

Un des grands avantages de PDF.ai est que vous n’avez pas besoin d’accéder à son site web pour l’utiliser, car il dispose d’une extension pour Google Chrome et des navigateurs compatibles comme Brave ou Edge.

Pour installer l’extension de PDF.ai sur votre navigateur web, il vous suffit de suivre ces simples étapes :

Accédez au site web de PDF.ai et cliquez sur le bouton Extension Chrome qui apparaît en haut à droite

qui apparaît en haut à droite Cliquez sur l’option Ajouter l’extension PDF.ai à Chrome

Cliquez sur le bouton Ajouter à Brave ou similaire

ou similaire Enfin, cliquez sur l’option Ajouter l’extension* pour l’installer sur votre navigateur

Une fois que vous l’avez installée sur Chrome ou Brave, vous devez accéder aux options de l’extension et activer l’option Autoriser l’accès à l’URL du fichier pour qu’elle fonctionne correctement, puis cliquer dessus pour vous connecter avec le compte avec lequel vous vous êtes connecté précédemment sur son site web.

Avec l’extension activée, il vous suffit d’ouvrir le document PDF que vous souhaitez gérer dans votre navigateur web et de cliquer sur le bouton avec le logo de PDF.ai qui apparaît dans le coin inférieur droit de l’écran pour accéder au chatbot de la même manière que vous le feriez depuis son site web.

