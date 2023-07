Motorola RAZR 40 Ultra: aucun téléphone n’avait suspendu un test de résistance de cette manière

Le nouveau Motorola RAZR 40 Ultra (ou RAZR+) a été soumis au laboratoire de JerryRigEverything avec une surprise majeure lors du test de torsion.

La partie arrière du nouveau RAZR 40 Ultra, le pliable attrayant de Motorola.

Il y a déjà quelques semaines, nous avons pu tester le Motorola RAZR 40 Ultra avec des sensations assez bonnes, excepté l’autonomie, ce qui est logique en raison de sa conception et de sa quantité de milliampères-heure, ainsi qu’un système de caméras qui pourrait être amélioré. En tout cas, dans le catalogue de Motorola, ce pliable a gagné en qualité pour se positionner au même niveau, voire au-dessus, de l’option de Samsung qui recevra bientôt une mise à jour, le Galaxy Z Flip4 qui a servi de référence pour les clamshells.

Quoi qu’il en soit, il y a un autre aspect auquel les utilisateurs qui souhaitent avoir un RAZR 40 Ultra devront prêter attention, et c’est qu’en dépit du fait que tout le monde connaît déjà la fragilité accrue de ce type de téléphones, il est vrai que dans les tests du populaire Zack Nelson, ce dernier pliable de Motorola a échoué avec une surprise assez importante en ce qui concerne la construction du terminal lui-même.

Voici donc la traditionnelle vidéo de JerryRigEverything maltraitant le RAZR 40 Ultra et nous en discutons ensuite:

Il n’est pas pire que les autres, mais ce Motorola RAZR 40 Ultra se casse de manière inattendue

Comme vous l’avez vu, la première chose qui attire l’attention est que les tests sur le RAZR 40 Ultra de Motorola (appelé RAZR+ sur certains marchés) ne montrent aucun comportement étrange par rapport à ce que nous pourrions attendre, avec un écran qui s’égratigne comme prévu et un panneau flexible plus délicat que la normale, qui ne résiste pas à l’épreuve de la brûlure avec une flamme directe en raison de ses polymères plastiques.

Quoi qu’il en soit, ces tests sont assez extrêmes et ne se produiront probablement pas dans la vie réelle, donc nous allons les mettre de côté et parler du test de torsion, qui est généralement le plus délicat dans ce format avec charnière et aussi le plus facile à reproduire dans une utilisation quotidienne.

Dans tous les tests, les résultats sont les plus logiques et attendus, mais lorsque vous pliez avec force ce nouveau Motorola RAZR 40 Ultra… ce qui se casse, c’est le Gorilla Glass Victus à l’extérieur et non la charnière ni l’écran interne !

C’est ici que nous avons des surprises inattendues, car Motorola a créé un châssis et une charnière vraiment résistants, qui ne se cassent pas facilement, ainsi qu’un panneau flexible qui ne subit pas de dommages lorsqu’on torde le terminal avec force. Cela indique que vous pourrez vous asseoir sur le RAZR 40 Ultra sans crainte, mais attention, il y a toujours un mais.

La charnière ne se casse pas, mais lorsque vous exercez une force pour plier le nouveau smartphone pliable de Motorola, c’est le verre extérieur Gorilla Glass Victus qui se casse ! Et c’est quelque chose d’étrange que nous n’avions jamais vu auparavant et qui ne devrait évidemment pas se produire.

Quoi qu’il en soit, soyons patients, prenez soin de votre téléphone si vous en avez un, car tous les pliables sont fragiles, mais ces tests sont extrêmes, comme nous l’avons dit, et il est rare que nous exercions une telle force dans tous les cas pour que le verre extérieur se casse… Il faudra faire confiance !

