WiFi 6 : qu’est-ce que c’est, quelles opérateurs le proposent et quels téléphones mobiles sont compatibles

On vous dit tout sur le WiFi 6, une technologie qui élève le débit de votre réseau sans fil au niveau supérieur.

Le WiFi 6 est une innovation qui atteint de plus en plus de foyers.

Nous allons vous expliquer ce qu’est le WiFi 6, comment cette technologie améliore votre connexion, quelles sont les opérateurs qui l’offrent actuellement, et quels smartphones sont compatibles avec elle. De plus, nous vous montrons les prérequis pour tirer le meilleur parti de votre connexion, même si votre fournisseur ne vous fournit pas le matériel nécessaire pour avoir le WiFi 6 à la maison.

Qu’est-ce que le WiFi 6 ?

Le WiFi 6 est le nom commercial de la norme 802.11ax. C’est la dernière génération du protocole WiFi et a été conçue pour améliorer l’expérience de connectivité sur les réseaux WiFi. Il s’agit d’une évolution importante par rapport à son prédécesseur, le WiFi 5 (802.11ac), et offre un certain nombre de fonctionnalités innovantes que vous devez connaître.

Un des principaux avantages du WiFi 6 est sa capacité à gérer de manière plus efficace plusieurs appareils connectés. Cela est particulièrement bénéfique dans les environnements où il y a un grand nombre d’appareils connectés au réseau sans fil, comme les bureaux, les maisons intelligentes ou les espaces publics.

Une autre caractéristique importante est la possibilité pour le routeur de communiquer avec plusieurs appareils simultanément, au lieu de les traiter de manière séquentielle. Cela réduit la latence et améliore les performances globales du réseau, surtout dans des situations où plusieurs appareils transmettent des données simultanément.

En rapport avec ce qui précède, les connexions sont également identifiées de manière plus efficace, réduisant ainsi considérablement les interférences. Par conséquent, non seulement plus d’appareils sont pris en charge, mais un réseau plus fiable et stable est également fourni.

Enfin, le WiFi 6 offre des vitesses de transfert de données plus rapides par rapport à son prédécesseur, atteignant des vitesses théoriques allant jusqu’à 9,6 Gbps. Bien qu’il s’agisse de taux théoriques qui ne sont pas atteints dans des conditions réelles, il est évident que le WiFi 6 est considérablement plus rapide que son prédécesseur, le WiFi 5.

De quoi avez-vous besoin pour profiter du WiFi 6 dès maintenant ?

Pour profiter pleinement du WiFi 6, deux éléments clés sont nécessaires :

Un appareil mobile compatible avec le WiFi 6. Il existe également des tablettes, des téléviseurs et des ordinateurs qui incluent cette compatibilité.

Un routeur prenant en charge cette technologie de dernière génération. Il est inutile d’avoir un appareil compatible avec le WiFi 6 si le routeur ne l’est pas.

Il faut savoir que la plupart des derniers modèles de smartphones, tablettes et ordinateurs portables lancés sur le marché sont généralement compatibles avec le WiFi 6, notamment s’ils sont haut de gamme. Cependant, cela n’est pas une règle infaillible. Il est préférable de ne rien prendre pour acquis et de vérifier les spécifications techniques de l’appareil pour s’assurer de sa compatibilité, en particulier avant de l’acheter.

De plus, vous aurez besoin d’un routeur spécifiquement conçu pour exploiter les améliorations et les fonctionnalités de ce protocole. Il est possible que votre fournisseur vous en ait fourni un. Mais si ce n’est pas le cas, vous pouvez toujours acheter un routeur compatible avec le WiFi 6 par vous-même.

Opérateurs en France proposant des routeurs avec WiFi 6

Voici une liste des opérateurs en France qui proposent déjà des routeurs avec WiFi 6 :

Movistar

Orange

Yoigo

Vodafone

Euskaltel

R

Telecable

Digi

MásMóvil

Pepephone

Il est prévu que, à mesure que cette technologie se généralise, de plus en plus d’opérateurs proposent à leurs clients la possibilité d’avoir un routeur WiFi 6. D’autre part, nous vous conseillons, si votre fournisseur fait partie de ceux mentionnés, de contacter le service clientèle pour savoir quelles sont vos options pour obtenir un nouveau routeur prenant en charge cette technologie.

Smartphones compatibles avec le WiFi 6 à ce jour

D’autre part, voici une liste des derniers smartphones lancés sur le marché qui sont compatibles avec le WiFi 6. La liste inclut également les appareils Apple :

Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Pro Max

Apple iPhone 13

Apple iPhone 13 mini

Apple iPhone 13 Pro

Apple iPhone 13 Pro Max

Apple iPhone 14

Apple iPhone 14 Plus

Apple iPhone 14 Pro

Apple iPhone 14 Pro Max

Asus ROG Phone 3 Strix Edition

Honor Magic 3 Pro

Honor Magic 3 Pro+

Honor Magic 4 Pro

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro 5G

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei Mate 50 Pro

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

OnePlus 8 Pro

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

Oppo Find X2

Oppo Find X2 Pro

Oppo Find X5 Pro

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 10+ (Plus) 5G

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10+ Plus

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20+ Plus

Samsung Galaxy S20+ Plus 5G

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21 Plus 5G

Samsung Galaxy S22 series

Samsung Galaxy S23 series

Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Samsung Galaxy Z Fold4

Sony Xperia 1 III

Sony Xperia 5 III

Sony Xperia PRO-I

Xiaomi Mi 11

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 13 series

Il est important de souligner que le fait que votre terminal ne figure pas dans la liste n’indique pas qu’il n’est pas compatible avec le WiFi 6. Il est possible que pour le moment où vous lisez ceci, il y ait de nouveaux modèles et que le vôtre en fasse partie.

Si c’est le successeur naturel de l’un des modèles mentionnés, il est normal qu’il soit compatible avec le nouveau protocole sans fil. Et s’il est plus ancien, nous vous recommandons de consulter ses spécifications techniques pour vérifier s’il offre réellement une compatibilité.

