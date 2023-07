Le temps d’attente est terminé : iOS 17 a les quatre fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs

iOS 17 se distingue par l’incorporation de quatre des fonctions les plus demandées par les utilisateurs de l’écosystème Apple.

iOS 17 vient avec les quatre fonctions les plus demandées

Semaines avant la présentation d’iOS 17, il a commencé à circuler des rumeurs sur la possibilité que le nouveau système d’exploitation d’Apple intègre certaines des fonctions les plus demandées par les utilisateurs… et c’était le cas. Bon, il est vrai qu’iOS 17 n’apporte pas de grandes nouveautés proprement dites, mais il comporte des petits détails qui rendent l’expérience avec l’iPhone beaucoup meilleure.

Parmi ces petits détails se trouvent certaines des fonctions que les utilisateurs demandaient depuis longtemps, telles que la possibilité de lier des notes entre elles, les widgets interactifs, le Crossfade dans Apple Music ou encore les listes collaboratives qui arriveront également au service de streaming musical d’Apple.

iOS 17 intègre – enfin – des widgets interactifs

Les widgets sont devenus les grands protagonistes de cette année. Ces petites parcelles d’informations ont envahi l’écosystème Apple de manière significative. Nous les avons sur l’iPhone. L’iPad. Le Mac. Et l’Apple Watch. Et ce n’est pas seulement qu’ils sont présents sur tous les systèmes d’exploitation, mais ils sont également interactifs.

Cela indique que nous pourrons effectuer des actions avec eux sans avoir besoin d’entrer dans l’application en question, comme par exemple, compléter des rappels ou effectuer des actions avec l’application Maison pour éteindre ou allumer les produits HomeKit que vous avez chez vous. Tout depuis le widget.

De plus, ils ne sont pas seulement interactifs sur l’écran d’accueil, ils le sont aussi sur l’écran verrouillé grâce au nouveau mode Stand By. Lorsque l’iPhone est chargé en position horizontale et qu’il entre en mode Stand By, les widgets que nous avons configurés apparaissent et sont également interactifs.

Possibilité de lier des notes entre elles

Les applications tierces de prises de notes sont monnaie courante et elles ont toutes quelque chose en commun : la possibilité de lier des notes entre elles à l’intérieur de l’application. Une fonctionnalité très utile qui nous permet, par exemple, de créer une note principale avec des liens vers les notes les plus importantes pour y accéder plus facilement.

En quelque sorte, c’est précisément ce qui est arrivé à l’application native Notes de l’iPhone, mais d’une manière plus simple car il faut se rappeler qu’Apple ne se concentre pas sur les utilisateurs professionnels, mais sur la majorité. Pour cette raison, la méthode utilisée pour lier les notes est beaucoup plus simple que dans les applications tierces comme Craft ou Obsidian.

Pour ajouter un lien vers une autre note dans une note, il suffit de écrire >> et de sélectionner la note en question. Lorsque vous cliquez sur le lien, vous accédez directement à la note pour la consulter. Le seul inconvénient est que contrairement à d’autres applications, la note mère n’apparaît pas dans la note de destination, mais bon, cela peut changer car nous sommes en phase bêta.

iOS 17 intègre Crossfade et des listes collaboratives dans Apple Music

Bien qu’il n’en ait pas été dit lors de la conférence des développeurs, Apple Music dispose désormais de Crossfade. Pour ceux qui ne le savent pas, Crossfade est une fonctionnalité qui permet d’éliminer le silence entre les chansons pour avoir l’impression que la lecture ne s’arrête jamais, car elle relie la fin d’une chanson au début de la suivante. Celle d’Apple, il faut reconnaître qu’elle est très bien réalisée.

D’autre part, Apple Music aura également la possibilité de créer des listes collaboratives, ce qui indique que nous pourrons avoir une liste qui ne sera pas seulement la nôtre, mais dans laquelle d’autres personnes pourront participer pour ajouter des chansons. Sans aucun doute, l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs et qu’Apple a bien fait d’implémenter.

AirDrop est maintenant semi-automatique sous iOS 17

Une autre des fonctions les plus demandées par les utilisateurs était l’amélioration de AirDrop. Et Apple a dit, vos souhaits sont des ordres. Actuellement, non seulement nous pouvons envoyer notre fiche de contact à quelqu’un d’autre en approchant simplement notre iPhone du sien, mais nous pouvons également envoyer du contenu automatiquement.

Tout ce que nous avons à faire pour y parvenir est d’entrer dans l’application Photos, par exemple. Nous sélectionnons les images et nous approchons notre iPhone de celui de l’autre personne, boum, les images sélectionnées seront envoyées à l’autre appareil en un clin d’œil. De petites améliorations qui améliorent considérablement l’expérience.

En conclusion, iOS 17 peut ne pas marquer une révolution pour Apple, mais il représente certainement une évolution significative en termes de fonctionnalité et de facilité d’utilisation. Le nouveau système d’exploitation intègre des fonctionnalités très demandées par les utilisateurs, telles que les widgets interactifs, la possibilité de lier des notes, le Crossfade et les listes collaboratives dans Apple Music, ainsi qu’une fonction AirDrop semi-automatique.

Ces améliorations reflètent l’engagement continu d’Apple à affiner et améliorer l’expérience utilisateur, soulignant la philosophie de l’entreprise de placer l’utilisateur au centre de tout ce qu’elle fait. Avec le lancement d’iOS 17, Apple montre une fois encore son dévouement à l’amélioration continue, offrant un système d’exploitation plus intuitif et dynamique qui sera sans aucun doute bien accueilli par la communauté des utilisateurs d’iPhone.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :