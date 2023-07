Cette friteuse à air est un best-seller ce mois-ci et ne coûte que 90 euros

Vous ne mangerez plus autant de graisses saturées dans votre quotidien.

Cette friteuse de la marque Cecotec consomme la moitié de la puissance d’un four conventionnel et a un design très élégant.

Voulez-vous manger plus sainement à partir de maintenant? Il serait bon pour vous d’acheter l’une des friteuses à air chaud les plus vendues du moment. Il s’agit de la Cecofry Full InoxBlack 5500 Pro chargée d’accessoires qui est en vente à 199 89 euros sur Amazon pour une durée limitée. Après le Prime Day, elle s’est classée deuxième dans sa catégorie.

Chaque jour, nous sommes de plus en plus conscients des choses néfastes pour notre santé, et en matière de cuisine, nous sommes plus vigilants que jamais. Acheter une friteuse sans huile est une bonne première étape, puis suivre une série de conseils pour utiliser une friteuse à air chaud. Êtes-vous prêt à profiter de la friture du futur?

Cecofry Full InoxBlack 5500 Pro

Achetez l’une des friteuses à air les plus vendues à un prix imbattable

Le modèle en promotion est livré avec plusieurs accessoires, dont une poche à douille, un pinceau pour étaler les sauces et deux récipients antiadhésifs ronds pour le panier. Tous peuvent être lavés à la main ou au lave-vaisselle.

Ce modèle a une puissance totale de 1700W où vous pourrez cuire à une température allant de 80 à 200 degrés Celsius et régler le temps de cuisson jusqu’à 60 minutes. Vous aurez 8 modes de cuisson disponibles dans cette friteuse, notamment pour les poissons, les viandes, les pâtisseries, le pain ou le réchauffage de plats, entre autres.

La technologie PerfectCook de cette friteuse sans huile fait circuler l’air chaud à l’intérieur et le fait sortir par les trous arrière, en atteignant tous les aliments de manière égale. Son panier a une capacité de 5,5 litres, suffisante pour nourrir 3 à 4 personnes en une seule cuisson.

Les avantages d’une friteuse à air chaud ou airfryer

Pour vous donner une idée des avantages que vous obtiendrez en achetant une friteuse de ce type, je vais résumer les avantages d’en avoir une à la maison et de cuisiner avec au quotidien:

Moins de graisse : elles utilisent très peu ou pas de graisse pour cuisiner les aliments. Cela permet de profiter de repas plus sains, car les calories et les graisses saturées présentes dans les aliments frits traditionnellement sont réduites.

: elles utilisent très peu ou pas de graisse pour cuisiner les aliments. Cela permet de profiter de repas plus sains, car les calories et les graisses saturées présentes dans les aliments frits traditionnellement sont réduites. Repas plus sains : en cuisinant avec de l’air chaud, les aliments conservent plus de nutriments et ne forment pas de composés dangereux, ce qui peut se produire avec la friture traditionnelle dans de l’huile chaude.

: en cuisinant avec de l’air chaud, et ne forment pas de composés dangereux, ce qui peut se produire avec la friture traditionnelle dans de l’huile chaude. Polyvalence : elles ne se limitent pas à la friture, elles peuvent également cuire au four, griller et même déshydrater les aliments. Cela élargit les possibilités culinaires et vous permet de préparer une variété de plats avec un seul appareil électroménager.

: elles ne se limitent pas à la friture, elles peuvent également cuire au four, griller et même déshydrater les aliments. Cela et vous permet de préparer une variété de plats avec un seul appareil électroménager. Gain de temps : elles cuisinent généralement les aliments plus rapidement que les méthodes conventionnelles. Leur technologie de convection permet une distribution uniforme de la chaleur, ce qui accélère le processus de cuisson.

: elles cuisinent généralement les aliments plus rapidement que les méthodes conventionnelles. Leur permet une distribution uniforme de la chaleur, ce qui accélère le processus de cuisson. Facilité de nettoyage: elles sont plus faciles à nettoyer car il n’y a pas d’huile qui éclabousse et salit tout. De nombreuses parties de ces friteuses sont adaptées au lave-vaisselle, ce qui facilite encore davantage le processus de nettoyage.

➡️ Voir l’offre Cecofry Full InoxBlack 5500 Pro

Idéale pour les espaces réduits: si vous avez une petite cuisine ou un espace limité, une friteuse à air chaud peut être une excellente option.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cet article, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez le canal des bons plans d’Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :