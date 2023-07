Voici la traduction du titre en français : « Ceci est le haut de gamme premium de l’année que je vous recommande si vous avez moins de 700 euros. »

Le terminal OnePlus a considérablement progressé par rapport à la génération précédente de smartphones haut de gamme.

Ce OnePlus 11 est une démonstration de force brutale qu’il est possible de sortir un téléphone premium à un prix très compétitif.

Vous voulez un téléphone haut de gamme et vous avez de nombreux projets en cours? Vous pourriez opter pour un haut de gamme bon marché comme le POCO F5 Pro ou le OnePlus 10T qui a déjà un an. Mais si votre budget se situe entre 600 et 700 euros, vous devriez aller plus loin et vous procurer un OnePlus 11, l’un des meilleurs téléphones haut de gamme de 2023.

Vous pouvez acheter le OnePlus 11 pour environ 679 euros sur AliExpress (jusqu’au 24 juillet) ou pour 779 euros sur Amazon. Attention car la variante avec 16 Go de RAM est disponible pour 719 euros sur AliExpress. Une véritable bête de technologie qui a considérablement amélioré sa caméra par rapport à la génération précédente.

OnePlus 11 (8/128 Go)

Achetez l’un des trois meilleurs haut de gamme de 2023 avec une réduction

Grâce à sa puce Snapdragon 8 Gen2 de Qualcomm, il peut se vanter de dépasser 1,2 million de points dans le test d’Antutu. Cela se traduit par une performance exceptionnelle dans toutes les tâches d’édition ou de jeu aux derniers titres. Cette CPU de 4 nm est accompagnée du processeur graphique Adreno 740, de 8/16 Go de RAM et de 128/256 Go de stockage UFS 3.1.

C’est un téléphone très premium, avec des matériaux de la plus haute qualité. Il est construit en alliage d’aluminium et en verre Gorilla Glass résistant aux rayures et aux chutes. Son corps mesure environ 8,5 mm d’épaisseur et pèse 205 grammes. Sur ce corps se trouve un écran Amoled de 6,7 pouces avec une résolution 2K (3216 x 1440 px) avec un taux de rafraîchissement réglable de 1 à 120 Hz. Il offre une luminosité maximale de 1300 nits et prend en charge HDR10+ et Dolby Vision.

L’amélioration la plus notable se trouve dans son domaine photographique. À l’arrière, nous avons une triple caméra exceptionnelle avec stabilisateur optique composée d’un capteur principal Sony IMX890 de 50 MP f/1.8, d’un objectif grand angle + macro Sony IMX581 de 48 MP et d’un téléobjectif Sony IMX709 de 32 MP. Il est capable d’enregistrer des vidéos en 4K ultra fluide (même en 8K), en slow motion à 480 ips et de faire un zoom optique 2x. 127 points dans le test DxOMark valident ces chiffres.

Il intègre une batterie de 5000 mAh qui peut durer jusqu’à 2 jours complets d’utilisation continue. Sa charge rapide est de 100W, chargeur inclus, ce qui nous permet de recharger la batterie en un clin d’œil. En termes de connectivité, il est compatible avec les réseaux 5G, WiFi 6E à haute vitesse, le Bluetooth 5.3 à faible consommation, le GPS avec de nombreuses possibilités, le Dual SIM (avec eSIM) et le NFC.

OnePlus 11 (8/128 Go)

Si vous êtes rapide cette fois-ci, vous pourrez obtenir l’un des trois meilleurs téléphones haut de gamme premium de l’année à un prix cassé, presque la moitié du prix d’un autre des meilleurs, le Galaxy S23 Ultra. Et vous pourrez également être l’un des premiers utilisateurs à profiter d’Android 14 entre vos mains, car sa mise à jour est prévue avant la fin de l’année.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez le canal de bonnes affaires d’Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :