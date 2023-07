Apple vous donne 2 raisons de poids pour acheter ses iPhone les plus chers.

Apple a créé deux publicités qui vous donnent deux raisons clés d’acheter l’iPhone 14 Plus et l’iPhone 14 Pro.

L’iPhone 14 Pro dispose de fonctionnalités avancées qui peuvent vous encourager à l’acheter // Image : Urban Tecno.

Nous sommes à quelques mois seulement de la présentation par Apple de la nouvelle génération de ses téléphones portables, qui sera l’iPhone 15. Cependant, la société souhaite vous encourager à acheter la génération actuelle, en particulier les modèles les plus chers. Pour ce faire, elle a créé deux publicités mettant en vedette l’iPhone 14 Plus et l’iPhone 14 Pro qui vous donnent 2 bonnes raisons de les acquérir.

Le design, l’écran et les caméras font partie des points forts des téléphones Apple, mais c’est quelque chose que nous connaissons déjà. C’est pourquoi le fabricant vous explique d’autres raisons moins connues pour lesquelles il vaut vraiment la peine d’acheter l’iPhone 14 Plus et l’iPhone 14 Pro. Voyons en quoi elles consistent, même si nous vous prévenons qu’elles sont liées à votre sécurité et à l’autonomie du téléphone.

Détection des accidents de voiture sur l’iPhone 14 Pro

Selon Apple, l’une des raisons pour lesquelles il vaut la peine d’acheter l’iPhone 14 Pro est la nouvelle fonction de détection des accidents de voiture. Cet outil s’active lorsqu’il détecte que vous avez eu un accident de voiture afin d’appeler directement les services d’urgence et vos contacts d’urgence. Cette fonction est activée par défaut, elle fonctionnera donc sauf si vous la désactivez manuellement.

Comme vous pouvez le voir dans la publicité, l’écran de l’iPhone 14 Pro change lorsque le téléphone détecte que vous avez eu un accident de voiture. Après cette détection, il vous affiche un avertissement vous indiquant qu’il semble que vous ayez eu un accident de voiture et qu’il appellera les services d’urgence si vous ne répondez pas dans un délai de 20 secondes. Si tout est en ordre, vous avez la possibilité d’annuler l’appel via un bouton qui apparaît en bas de l’écran.

Si vous ne répondez pas, le téléphone entrera en contact avec les services d’urgence et jouera un message audio pour alerter les secours que vous avez eu un accident et leur fournira les coordonnées de latitude et de longitude approximatives de votre emplacement. Si votre emplacement n’a pas de couverture mobile ou de réseau Wi-Fi, l’iPhone 14 Pro utilisera la fonction « SOS d’urgence via satellite ».

Il est important de souligner que cette fonction n’est pas exclusive à l’iPhone 14 Pro, elle est disponible sur tous les modèles d’iPhone 14 qui ont mis à jour vers la dernière version d’iOS.

iPhone 14 Pro

La plus grande batterie d’un iPhone sur l’iPhone 14 Plus

L’autre raison de poids qu’Apple vous donne concerne l’iPhone 14 Plus. Selon le fabricant, ce téléphone dispose de la batterie la plus longue jamais vue chez Apple à ce jour. Si nous consultons les spécifications techniques de l’iPhone 14 Plus, nous voyons qu’Apple assure qu’il peut offrir 26 heures de lecture vidéo, 20 heures de streaming vidéo et jusqu’à 100 heures de lecture audio.

Dans la publicité, nous voyons un conducteur de tracteur qui a encore un long trajet à faire. Il utilise Apple Maps pour savoir comment arriver à sa destination, mais il ne se soucie absolument pas de la batterie de son iPhone 14 Plus car il sait que le téléphone a une batterie longue durée à l’intérieur. « Relax, it’s iPhone 14 Plus », peut-on lire à la fin de la publicité.

iPhone 14 Plus

L’iPhone 14 Plus a une batterie de 4 325 mAh, elle est légèrement supérieure à celle de l’iPhone 14 Pro Max (4 323 mAh). L’iPhone 14 Plus n’a pas la fonction Dynamic Island ni le capteur téléobjectif de la version Pro Max, mais il a l’avantage d’être 300 euros moins cher, une somme qui peut avoir une influence considérable sur votre décision. Comme vous le savez, la batterie n’est pas un problème, il semble donc que cet iPhone 14 Plus soit un achat très judicieux.

