Mauvaises nouvelles : voici les 16 nouveaux mobiles Xiaomi qui cesseront de recevoir des versions bêta publiques de MIUI à partir de maintenant

Il n’y a pas pire façon de terminer une semaine que de donner de mauvaises nouvelles. Comme vous le savez déjà, Xiaomi a annoncé il y a quelques mois que les versions bêta hebdomadaires de MIUI en Chine fermeraient définitivement, de sorte que les utilisateurs ne pourraient installer que des bêtas publiques avant le lancement de la mise à jour stable.

Eh bien, il semble que cela ne s’arrête pas là, car la marque vient d’annoncer que jusqu’à 16 téléphones de la société asiatique ne pourront plus accéder aux bêtas publiques de MIUI très bientôt, c’est-à-dire que tous ne recevront que les versions finales de toute mise à jour sans possibilité de tester leur fonctionnement avant leur lancement.

Au revoir aux bêtas publiques de MIUI pour ces 16 appareils

Cette nouvelle n’est pas trop alarmante si l’on considère qu’elle affectera seulement la région de Chine, mais il est très probable qu’elle finisse par entraîner la même décision pour tous les appareils globaux ou avec ROM européennes. Par conséquent, tous cesseront de pouvoir tester une mise à jour avant son déploiement stable, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour la correction de possibles erreurs.

Il est vrai que nous avons encore une longue liste d’appareils qui continueront à recevoir les bêtas publiques de MIUI, mais nous allons voir que certains modèles relativement récents se trouvent dans cette liste, et à long terme cela pourrait signifier que Xiaomi décide d’éliminer complètement ses bêtas, quel que soit le smartphone que nous avons.

Quoi qu’il en soit, cette fin de support de la part de Xiaomi se fera en deux périodes différentes, la première commençant le 4 août 2023 et la deuxième à partir du 22 septembre 2023. Chacune de ces périodes inclura différents appareils, nous vous laissons donc la liste complète et différenciée pour que vous puissiez vérifier si le vôtre est inclus ou non :

Appareils Xiaomi qui cesseront de recevoir des bêtas publiques à partir du 4 août 2023 :

Xiaomi Mi Mix Fold

Xiaomi Mix 4

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Pad 5 Pro Wi-Fi

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Civi

Redmi Note11 Pro

Redmi Note11 Pro+

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi 12X

Appareils Xiaomi qui cesseront de recevoir des bêtas publiques à partir du 22 septembre 2023 :

Xiaomi 11

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11 Ultra

Redmi K40S

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Source | MIUI Updates Tracker

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :