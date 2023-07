Date de sortie de l’iPhone 15 : les dernières nouvelles et à quoi s’attendre

Avec WWDC maintenant derrière nous, la prochaine étape sur le planning d’Apple pour cette année est l’annonce et la sortie de la gamme d’iPhone 15. Pour l’instant, l’attente est que les gammes iPhone 15 et iPhone 15 Pro sortiront en même temps que les iPhone chaque année… mais peut-être en quantités très limitées.

Quand est-ce que l’iPhone 15 sortira?

On s’attend à ce qu’Apple propose cette année une toute nouvelle gamme d’iPhone, comprenant l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la sortie des iPhone au cours des sept dernières années a été incroyablement cohérente. L’iPhone X est une exception notable en 2017, tout comme la gamme iPhone 12, qui a été impactée par les retards liés à la COVID-19.

Voici une chronologie des dernières dates de sortie de l’iPhone:

iPhone 14 Plus: 7 octobre 2022

7 octobre 2022 iPhone 14: 16 septembre 2022

16 septembre 2022 iPhone 13: 23 septembre 2021

23 septembre 2021 iPhone 12: 23 octobre 2020

23 octobre 2020 iPhone 11: 20 septembre 2019

20 septembre 2019 iPhone XS: 21 septembre 2018

21 septembre 2018 iPhone X: 3 novembre 2017

3 novembre 2017 iPhone 8: 22 septembre 2017

22 septembre 2017 iPhone 7: 16 septembre 2016

Comme nous l’avons vu les années précédentes, l’iPhone est le produit le plus important d’Apple chaque année. Cela indique que l’entreprise donnera la priorité à la production de l’iPhone 15 par rapport à tous ses autres produits. Si des défis ou des problèmes de chaîne d’approvisionnement venaient à se présenter, Apple retarderait d’autres produits avant de retarder la date de sortie de l’iPhone 15.

Pénuries d’iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max?

Apple aurait rencontré un obstacle dans la production de l’iPhone 15. Selon un rapport récent, Apple rencontre des difficultés pour augmenter la production de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max en raison de ses projets ambitieux visant à réduire considérablement la taille des bordures autour de l’écran.

Pour l’instant, Apple ne prévoit pas de retarder l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Au lieu de cela, l’entreprise prévoit d’annoncer et de commercialiser les appareils normalement en septembre, mais en quantités limitées.

L’iPhone 15 Pro Max serait plus impacté par ces problèmes que l’iPhone 15 Pro, ce qui indique qu’il pourrait faire face à des « pénuries plus importantes » lors de son lancement.

Quoi de neuf avec l’iPhone 15?

Pour rappel, nous attendons plusieurs changements avec la gamme d’iPhone 15 cette année. Voici un bref aperçu:

USB-C pour la recharge sur tous les modèles.

Bordures plus fines sur toute la gamme.

Dynamic Island s’étendra aux iPhone 15 et iPhone 15 Plus.

Nouvelle finition en titane sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max.

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max devraient utiliser une nouvelle puce A17 Bionic fabriquée avec le processus de production de 3 nm. Ce sera la première fois qu’Apple utilise une production de 3 nm pour ses puces, ce qui entraînera des performances améliorées et une meilleure efficacité.

L’iPhone 15 Pro Max disposera d’un objectif à zoom optique amélioré avec une lentille périscopique pour la caméra arrière.

Vous pouvez suivre les dernières actualités et rumeurs sur l’iPhone 15 dans notre guide complet, qui est mis à jour quotidiennement avec de nouvelles informations.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :