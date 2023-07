Erreur d’appel sur l’iPhone : causes et solutions au problème

Exploramos les causes et solutions de l’erreur d’appel sur l’iPhone.

Solutions pour l’erreur d’appel sur l’iPhone

Nous allons vous expliquer comment résoudre l’erreur d’appel sur l’iPhone et ses causes possibles. Même si vous ne le croyez pas, l’iPhone permet également de passer des appels, quelque chose que nous faisons souvent sans y penser et qui ne pose presque jamais de problèmes. Jusqu’à ce que ça arrive. Cela arrive rarement, mais l’une des erreurs les plus courantes dans le monde Apple est l’erreur d’appel sur l’iPhone, que nous allons vous montrer comment résoudre.

Une erreur assez gênante qui peut se produire lors d’un appel ou même pendant un appel, coupant la communication. Même si, comme nous l’avons dit, ce n’est pas courant, il peut s’avérer fréquent, mais heureusement, ce problème a une solution très simple.

Raisons pour lesquelles un appel se coupe sur l’iPhone

Les solutions possibles à l’erreur d’appel sur l’iPhone

Raisons pour lesquelles un appel se coupe sur l’iPhone

L’erreur d’appel sur l’iPhone est une défaillance qui a plusieurs causes. L’une d’entre elles est le manque de couverture ou le fait que l’iPhone n’ait pas de service en raison d’un problème de carte SIM. Ce problème peut se produire lors d’un appel ou pendant un appel, ce qui est assez gênant lorsqu’il se produit plusieurs fois en peu de temps.

La solution la plus simple à ce problème, comme à tout autre, serait de redémarrer de force l’iPhone ou bien de l’éteindre et de le rallumer pour que tout revienne à la normale. Cependant, ces méthodes ne permettent pas toujours de résoudre le problème, nous allons donc essayer d’en voir d’autres.

Les solutions possibles à l’erreur d’appel sur l’iPhone

La première chose à faire en cas de cette erreur est de vérifier et vous assurer qu’elle n’est pas liée à la couverture. Vérifier la couverture de l’iPhone est très simple, il vous suffit de regarder les barres en haut à droite si vous avez un iPhone X ou ultérieur, ou à gauche si vous avez un iPhone plus ancien.

Si le problème ne vient pas de la couverture, il y a d’autres choses à vérifier. La première serait de voir si cela se produit uniquement avec une personne spécifique, dans ce cas, votre iPhone fonctionne correctement, il n’y a rien de mal. Cependant, si l’erreur d’appel sur l’iPhone se produit avec d’autres personnes, le problème réside dans votre iPhone. Heureusement, nous pouvons essayer plusieurs options pour essayer de résoudre ce problème.

Vérifiez que tout est correct dans les paramètres de votre iPhone

Après avoir vérifié la couverture de l’iPhone, la prochaine étape consiste à vous assurer que ce n’est pas un réglage du téléphone qui provoque l’erreur d’appel sur l’iPhone. Des réglages tels que le Mode Avion, le Ne pas déranger des Modes de Concentration ou l’option de Silence des numéros inconnus activée.

D’autre part, dans les Paramètres Téléphone de l’iPhone, vous pouvez également vérifier si la redirection des appels est activée ou si vous avez des numéros bloqués. Si tout cela est correct, vous devrez essayer d’autres solutions pour trouver la cause de l’erreur.

Les Paramètres Réseau peuvent être la cause de l’Erreur d’appel sur l’iPhone

Une autre chose que nous pouvons faire est de Réinitialiser les paramètres réseau. Cela permet de réinitialiser les paramètres des données mobiles, la connexion Wi-Fi ou VPN à zéro, ce qui résout les problèmes s’il y en a. Pour effectuer une réinitialisation des paramètres réseau, suivez les étapes ci-dessous :

Ouvrez l’application Paramètres. Accédez à la section Général. En bas de la section Général, entrez dans Réinitialiser. Sélectionnez Réinitialiser les paramètres réseau.

Vérifiez si les paramètres de l’opérateur sont à jour

Non seulement nous pouvons mettre à jour notre iPhone avec les dernières versions d’iOS, mais nous pouvons également le faire avec les paramètres de l’opérateur afin de bénéficier d’avantages tels que la connexion 5G ou les appels Wi-Fi qui sont en cours de déploiement. L’iPhone le fait généralement automatiquement, mais s’il ne l’a pas fait, vous pouvez le faire manuellement en suivant les étapes suivantes :

Vérifiez que votre iPhone est connecté au réseau mobile. Accédez aux Paramètres > Général > Informations. Si une nouvelle mise à jour des paramètres de votre opérateur est disponible, vous la verrez.

Enfin, la dernière option est d’appeler votre opérateur au cas où le problème serait de leur côté et non du vôtre. Ce sont les options dont nous disposons pour pouvoir résoudre les causes possibles de l’erreur d’appel sur l’iPhone. Nous avons la possibilité de vérifier certains réglages, de réinitialiser les paramètres réseau ou de mettre à jour les paramètres de l’opérateur. Une bonne série d’alternatives avant de faire appel au service technique d’Apple, qui serait la dernière option si rien ne fonctionne.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :