Si tu as l’habitude de jouer sur ton téléphone portable et que tu cherches une manette, je te recommande le GameSir X2 Pro.

Une manette, sous licence officielle Xbox, conçue pour améliorer l’expérience de jeu sur mobile.

La manette GameSir X2 Pro est un achat idéal pour jouer sur mobile.

Le marché des jeux sur mobile continue de croître et de plus en plus d’entreprises souhaitent y investir. Microsoft lui-même a clairement indiqué à plusieurs reprises que l’acquisition d’Activision Blizzard a pour objectif principal de renforcer sa présence sur le marché des mobiles et du cloud gaming, en plus de la croissance des consoles, des PC et du Xbox Game Pass. Cependant, il y a quelque chose qui reste gênant lorsque l’on joue sur smartphones, du moins pour la plupart des utilisateurs, et c’est de devoir le faire via l’écran tactile.

Heureusement pour les joueurs, il existe aujourd’hui de nombreuses options si nous recherchons une manette pour mobile avec ses boutons, ses joysticks et ses gâchettes. Dans cet article, je vous recommande le GameSir X2 Pro, que vous pouvez acheter sur Amazon et si vous vous dépêchez, il est en promotion, ce qui ne fait jamais de mal. Comme vous pouvez le voir, cet appareil est idéal pour profiter de vos jeux préférés sur votre mobile, ce que 55% de ses acheteurs sur Amazon pensent en lui donnant 5 étoiles, bien que sa note générale soit de 4,1 étoiles.

GameSir X2 Pro

Si vous recherchez une manette pour mobile, voici le GameSir X2 Pro

La manette GameSir X2 Pro peut également être achetée sur son site web officiel. Cet appareil avec licence officielle Xbox pour les appareils Android propose sur Amazon un mois gratuit d’abonnement à Xbox Game Pass Ultimate, ce qui vous donnera la possibilité d’essayer le service de Microsoft, si vous ne l’avez pas encore fait, et ses jeux via le cloud gaming (Xbox Cloud Gaming), où vous pourrez trouver des titres qui sont sur console et sur PC. De plus, comme ils le rappellent sur leur propre page produit, cet accessoire est compatible avec d’autres services, tels que Amazon Luna. Évidemment, il est également compatible avec plusieurs jeux de Google Play Store.

D’autre part, cette manette convient à tous les smartphones Android d’une longueur de 110-179 mm et sa connexion via le port USB-C garantit qu’il n’y ait pas de latence d’entrée ni de retard de signal sans fil. Autrement dit, cet appareil devrait vous garantir une expérience plus que satisfaisante. Le GameSir X2 Pro a une disposition des principaux boutons similaire à la manette Xbox, mais il convient également de mentionner qu’il comprend deux boutons dorsaux supplémentaires que vous pouvez configurer à votre guise, des gâchettes analogiques à effet Hall, des joysticks Alps 3D et des micro-interrupteurs Kailh.

GameSir X2 Pro

Avec tous ces éléments, la manette GameSir X2 Pro peut vous offrir un contrôle idéal et précis, et ainsi vous garantir le plaisir de vos jeux préférés, que ce soit depuis le cloud, le Play Store ou tout autre service. Si vous décidez de l’acheter sur Amazon, rappelez-vous que si vous êtes un utilisateur d’Amazon Prime, la livraison est gratuite, ce qui est sans aucun doute un grand avantage lors de l’achat d’un produit.

