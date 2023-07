Jusqu’à 3000 dollars de différence : voici ce qu’un MacBook Pro coûte dans le monde entier

Selon le pays dans lequel vous l’achetez, le prix du MacBook Pro peut varier entre 2000 et 5000 dollars.

Le MacBook Pro n’est pas un ordinateur portable bon marché, mais il peut vous coûter encore plus cher selon le pays dans lequel vous l’achetez.

Le prix que vous payez pour le MacBook Pro peut varier jusqu’à 3000 dollars selon le pays dans lequel vous l’achetez. C’est ce que révèle une enquête menée par Android Authority, qui met en évidence le fait qu’il existe un pays où cet ordinateur portable d’Apple peut coûter plus de 6000 dollars pour le modèle de 16 pouces. Le même MacBook Pro est vendu à 2391 dollars en Malaisie, ce qui représente une différence de près de 4000 dollars.

Nous savions déjà que l’ordinateur d’Apple n’était pas un appareil bon marché, mais les données d’Android Authority révèlent que son achat représente un investissement encore plus important dans certains pays du monde. Où le MacBook Pro est-il moins cher ? Où est-il plus cher ? Pourquoi y a-t-il une telle différence entre les pays ? Nous connaissons toutes les réponses à ces questions, ci-dessous.

Variation jusqu’à 3000 dollars selon le pays

Si nous essayons d’acheter le MacBook Pro sur le site officiel d’Apple depuis la France, nous avons 3 options de taille : 13 pouces (1848,85€ – 512 Go), 14 pouces (3748,85€ – 1 To) et 16 pouces (4198,85€ – 1 To). Nous avons sélectionné les versions les plus chères de chaque modèle, bien qu’il existe d’autres options moins chères avec une mémoire RAM et un stockage interne inférieurs. En fin de compte, si vous voulez acheter le meilleur MacBook Pro du moment depuis la France, vous devrez payer environ 4200 euros au total.

Si nous consultons le classement établi par Android Authority, nous confirmons que la France se situe dans une position moyenne. Acheter le MacBook Pro en France n’est ni très cher ni très bon marché par rapport à d’autres pays, se classant 21e sur un total de 37. Le média a pris comme référence le MacBook Pro de 14 et 16 pouces dans ses modèles de base, avec 512 Go de stockage, en comparant leurs prix dans 37 pays différents.

C’est ainsi qu’ils ont découvert que la Malaisie est le pays où l’on peut acheter le MacBook Pro au prix le plus bas. Le modèle de 14 pouces est vendu à 1949 dollars, tandis que celui de 16 pouces atteint 2391 dollars. Viennent ensuite de très près la Thaïlande, avec des prix de 1998 et 2431 dollars respectivement. Taïwan et l’Australie se partagent la troisième et la quatrième place en fonction de la taille de l’ordinateur portable, tandis que la Corée du Sud se classe cinquième.

Pour trouver les États-Unis, nous devons descendre à la neuvième position. Avec les taxes incluses, le MacBook Pro de 14 pouces coûte 2189 dollars, tandis que celui de 16 pouces est vendu à 2736 dollars. Dans cette partie principale du classement, nous trouvons d’autres pays, principalement asiatiques tels que le Japon, la Chine et Hong Kong.

Nous descendons au bas du classement d’Android Authority pour découvrir quels sont les pays où le produit d’Apple est le plus cher. De loin, le Brésil est le pays où il faut investir le plus pour acheter le MacBook Pro. Là-bas, le modèle de 14 pouces coûte 5005 dollars, tandis que celui de 16 pouces atteint 6257 dollars. Si nous le comparons à la Malaisie, nous constatons que la différence de prix dépasse les 3000 dollars pour le modèle de 14 pouces et approche même les 4000 dollars pour celui de 16 pouces.

Pourquoi le prix du MacBook Pro varie-t-il autant ?

Il y a de nombreux facteurs qui influent sur la fixation du prix d’un produit par Apple. La marque tient compte des frais de livraison, des taxes de chaque pays et des fluctuations des taux de change, cette dernière étant la principale raison de la grande différence de prix du MacBook Pro entre la Malaisie et le Brésil. En effet, la valeur du dollar américain a chuté par rapport au réal brésilien, ce qui explique pourquoi l’ordinateur portable est plus cher dans le pays d’Amérique du Sud.

Malgré son prix élevé, il convient de mentionner que les Mac sont les seuls ordinateurs dont les ventes ont augmenté au cours du deuxième trimestre 2023. En réalité, Apple a été la seule entreprise dont les ventes se sont améliorées par rapport à 2022, avec une croissance de 10%.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :