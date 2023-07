ASUS TUF Gaming A15 (2023), ça vaut le coup ?

Grande résistance, autonomie et performances pour cette version 2023 du PC ASUS.

L’ASUS TUF Gaming A15 (2023) se positionne comme un concurrent de choix parmi les ordinateurs portables haut de gamme.

ASUS, l’un des fabricants les plus connus du secteur, a dévoilé l’ASUS TUF Gaming A15 (2023), un ordinateur portable efficace, puissant, fiable et à un prix très attractif. Cet ordinateur portable, qui fait partie de la gamme de produits ASUS axée sur le gaming, est disponible en différentes versions et avec différentes caractéristiques, et nos collègues d’Urban Tecno ont pu en profiter sur leur chaîne YouTube dans cette édition avec 512 Go de RAM SSD.

Dans cette version 2023, l’ASUS TUF Gaming A15 est équipé de 16 Go de RAM, d’un SSD de 512 Go (bien qu’une version de 1 To soit fortement recommandée), d’un processeur AMD Ryzen 7 7735HS Mobile, d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060, d’un écran FHD de 15,6 pouces et d’un clavier rétroéclairé RGB pour les amateurs de personnalisation. Nous parlerons maintenant des aspects les plus importants de ce PC gaming.

Construction et qualité d’écran exceptionnelles

Cet ordinateur portable dispose d’une construction très solide et fiable, ce qui lui a valu d’obtenir une certification militaire attestant de sa résistance aux températures extrêmes, à la poussière, aux champignons et à toutes sortes de conditions défavorables. Par conséquent, même lors des étés torrides que nous connaissons dans la majeure partie de la France, il fonctionnera comme prévu pour un PC de sa gamme.

La solidité de cet ordinateur portable est également surprenante, malgré son poids de 2,2 kg, il est facile à manipuler et possède une finition de très bonne qualité. En ce qui concerne les connexions, sur le côté gauche de l’ordinateur portable, nous avons le câble d’alimentation, deux ports USB de type C, un port de type A et la prise casque, tandis que le côté droit dispose d’un port USB de type A. ASUS a choisi de charger le côté gauche et de libérer en grande partie le côté droit, où nous avons généralement la souris.

En ce qui concerne l’écran, comme nous l’avons mentionné précédemment, l’ASUS TUF Gaming A15 (2023) est doté d’un écran de 15,6 pouces avec une résolution Full HD de 1920×1080, il offre une grande visibilité dans les environnements sombres et les intérieurs très éclairés. Grâce à son filtre antireflet, l’éclairage ne sera pas un obstacle pour profiter du contenu affiché à l’écran. Cependant, la luminosité n’est pas très élevée en extérieur, mais un PC de ce type n’est pas vraiment destiné à être utilisé dans ces conditions.

Très bonne autonomie, mais il est préférable de jouer branché

L’ASUS TUF Gaming A15 (2023) est équipé d’une batterie très efficace qui nous permettra de l’utiliser pendant de nombreuses heures en utilisation normale, bien que la consommation de la batterie lors de la lecture de jeux soit beaucoup plus importante (comme on peut s’y attendre). C’est pourquoi, même si cet ordinateur dispose d’une autonomie impressionnante, il vaut mieux profiter des jeux en étant branché sur le secteur.

Par conséquent, lorsque nous utilisons le PC pour travailler dans des domaines de productivité, cette autonomie est très utile, mais à ce jour, aucune batterie de cette capacité ne peut supporter des heures de jeux vidéo haute performance. L’autonomie des PC et l’exigence graphique ont encore un long chemin à parcourir.

Il y a une autre raison pour laquelle il est particulièrement recommandé de brancher l’ordinateur portable pour jouer à des jeux vidéo. Comme c’est souvent le cas avec la plupart des ordinateurs portables, en étant branché sur secteur, nous pouvons profiter de la performance maximale que peuvent offrir ses composants matériels. Même si nous allons jouer pendant une courte période, moins d’une heure, même si la batterie le permet, le système s’ajuste pour optimiser la consommation et les performances.

De très bonnes performances, même à haute température

Si quelque chose peut être mis en avant avec cet ordinateur, c’est qu’il offre des performances exceptionnelles, même au-delà de ce que l’on pourrait attendre d’un ordinateur de cette catégorie. Il est capable de faire fonctionner des jeux vidéo exigeants avec des exigences techniques élevées en réglant les paramètres sur « élevé », et il le fait avec une fluidité constante, avec un taux de rafraîchissement qui, s’il connaît des baisses, est presque imperceptible. La NVIDIA GeForce RTX 4060 offre de grandes performances et peut satisfaire la grande majorité des joueurs.

Cependant, les performances ont un prix, et l’ASUS TUF Gaming A15 (2023) peut atteindre des températures très élevées lors de la lecture de jeux vidéo exigeants sur le plan technique. Le fait de l’avoir testé en été, comme notre collègue d’Urban Tecno l’explique sur YouTube, joue également un rôle, mais heureusement, malgré les températures, l’ordinateur ne subit pas de chute de performances. Cependant, si la chaleur peut être préoccupante, il existe toujours des solutions simples, comme l’utilisation d’une base surélevée qui améliorera la dissipation thermique, voire l’utilisation de bases de refroidissement.

Un rapport qualité-prix imbattable

Cet ordinateur est vendu au prix de 1 150 euros sur Amazon dans sa version de 512 Go, mais pour le même prix, sur le site officiel d’ASUS, nous pouvons opter pour la version 1 To, qui offre un SSD avec le double de capacité pour télécharger les jeux Triple A de plus en plus lourds. Les deux versions ont les mêmes composants, mais si nous sommes intéressés par un espace de stockage plus important, ou même si cela ne nous dérange pas, il est préférable d’acheter la version avec une plus grande capacité au même prix.

En termes de rapport qualité-prix, l’ordinateur portable de 512 Go est un choix idéal et compétitif dans sa catégorie, avec des composants de dernière génération et des performances exceptionnelles. Par conséquent, la version avec 1 To est encore plus remarquable dans la gamme haut de gamme des ordinateurs portables. De plus, étant donné que les ordinateurs proposant des spécifications inférieures ou des composants de génération précédente se trouvent à des prix similaires, l’ASUS TUF Gaming A15 (2023) est l’un des ordinateurs portables les plus attrayants du moment.

Le segment des ordinateurs portables pour les jeux vidéo est sans aucun doute de plus en plus puissant. Nous vous avons présenté ici un ordinateur de grande qualité pour jouer avec plus de liberté que sur un ordinateur de bureau, mais les sociétés de jeux vidéo savent également ce qui intéresse les consommateurs dans ce domaine, d’où les avancées telles que les jeux en streaming proposés par GeForce Now, les nouveaux systèmes « PC » comme la Steam Deck, ou même la future console de jeux à distance de la PS5.

ASUS TUF Gaming A15 (2023)

Cet article recommande de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques présents dans cette publication, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez le canal des bonnes affaires d’Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :