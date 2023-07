Batterie, esthétique et santé : les avantages du Mode Sombre MIUI sur ton Xiaomi

Depuis qu’il est devenu populaire, pratiquement tous les systèmes d’exploitation et appareils intelligents disposent de leur propre mode sombre, ou Dark Mode, ce mode qui réduit la luminosité de l’écran lorsque activé. MIUI en a bien sûr un, et il présente de nombreux avantages.

Comme son nom l’indique, le mode sombre modifie la colorimétrie de l’interface utilisateur de l’appareil, du site web, etc., et inverse les tons en ajoutant des couleurs sombres comme le noir ou une gamme de gris profonds. Pourquoi l’utiliser si l’écran devient plus sombre ? C’est là que réside la clé.

Cela augmente réellement la durée de vie de la batterie

L’élément qui consomme le plus d’énergie sur les téléphones mobiles et les tablettes est toujours l’écran. Et plus la qualité est élevée, plus la consommation d’énergie est importante, comme c’est le cas avec les écrans OLED ou AMOLED. C’est pourquoi activer le mode sombre peut contribuer de manière significative à l’efficacité énergétique et à la durée de vie de la batterie de votre appareil.

La technologie OLED permet d’allumer ou d’éteindre individuellement les pixels en fonction du contenu affiché. Avec les thèmes sombres, les pixels noirs ou sombres nécessitent peu ou pas d’énergie, car ils restent éteints, ce qui se traduit par une consommation d’énergie réduite et une durée de vie de la batterie plus longue par rapport aux thèmes lumineux qui nécessitent plus d’énergie pour illuminer l’écran.

C’est bénéfique pour vos yeux

Le mode sombre aide-t-il à réduire la fatigue oculaire ? Oui, il le fait. Le problème aujourd’hui est la quantité de luminosité à laquelle nos yeux sont exposés toute la journée, de la télévision à l’écran de l’ordinateur, en passant par l’ordinateur portable, le téléphone portable, la tablette, la console portable, le livre électronique, etc. Toute cette luminosité, ces blancs intenses, nous le font payer, surtout lorsque la luminosité est élevée et l’éclairage ambiant faible.

Par exemple, regarder son téléphone portable dans son lit avec la lumière éteinte n’est pas recommandé pour vos yeux, ce contraste produisant un phénomène connu sous le nom de « lueur de l’écran », qui fatigue les yeux.