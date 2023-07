Ce concept génial montre le résultat de la fusion d’un Samsung Galaxy S avec un iPhone 14 Pro

As-tu déjà imaginé à quoi ressemblerait un iPhone conçu par Samsung ? Ce concept a la réponse.

Le designer Michael Ma imagine la fusion entre un Samsung Galaxy S et un iPhone

Samsung et Apple sont depuis des années les deux marques qui vendent le plus de mobiles sur le marché haut de gamme. Les iPhone et les Samsung Galaxy S dominent ce secteur, et très peu de sociétés peuvent rivaliser avec les chiffres de vente de ces deux marques. Actuellement, le designer Michael Ma a voulu réunir le meilleur des deux marques dans un concept qui imagine à quoi pourrait ressembler la fusion entre un Samsung Galaxy S et un iPhone.

Le designer a créé une série de rendus qui nous permettent d’explorer le design de ce produit fictif, qui combine des éléments des derniers modèles de la famille Samsung Galaxy S avec ceux des derniers modèles d’iPhone.

iPhone avec le design de Samsung, ou Galaxy avec le design d’Apple ?

Selon le créateur de ce modèle fictif, cette fusion entre l’iPhone et la série Galaxy S de Samsung possède « tout ce que vous voulez voir sur un smartphone moderne », et il suggère même quelques caractéristiques, notamment un écran de 6,1 pouces en diagonale entouré de marges ultra étroites et symétriques sur les quatre côtés, ainsi qu’un capteur de profondeur intégré et une caméra avant sous l’écran.

Le design de l’appareil combine le style que nous avons vu sur les Samsung Galaxy S21 et S22, avec un module de caméra en métal qui dépasse à l’arrière et se fond avec le cadre métallique, dans ce cas totalement plat, en accord avec l’esthétique des iPhones d’Apple.

Les couleurs dans lesquelles cet appareil nous est présenté sont également celles qui caractérisent Apple : noir, doré et blanc. D’autres détails intéressants incluent l’inclusion d’un port USB de Type C et du mythique interrupteur de « silencieux » des iPhones.

En voyant comment le design des iPhones et des Samsung Galaxy S a évolué ces dernières années, tout indique que nous sommes loin de voir un véritable appareil similaire à ce que le designer nous montre dans ces concepts. Les Samsung Galaxy S23 ont déjà abandonné le module de caméra saillant qui a fait ses débuts avec le Galaxy S21, et il est prévu que les futurs iPhone 15 Pro abandonnent les bords rectangulaires au profit de bords légèrement plus arrondis.

