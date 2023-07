6 fonctions que vous ne pouvez pas manquer si vous avez installé la version bêta publique d’iOS 17

Voici les nouveautés que vous devez essayer si vous avez installé la version bêta publique d’iOS 17.

Les nouveautés les plus importantes d’iOS 17

Récemment, la version bêta publique d’iOS 17 a été lancée et vous pouvez déjà l’installer sur votre iPhone si vous voulez tester toutes ses nouveautés. Bien qu’iOS 17 n’apporte pas beaucoup de nouveautés, c’est une grande mise à jour qui se concentre sur les petits détails pour améliorer l’expérience des utilisateurs. Comme par exemple : les widgets interactifs, les nouveautés de l’autocorrecteur ou les nouveautés qui sont arrivées sur Safari.

Si vous avez installé la version bêta publique d’iOS 17 sur votre iPhone, nous allons vous dire quelles sont les nouveautés que vous devez absolument essayer si vous ne l’avez pas encore fait. Comme par exemple, les posters de contacts, StandBy ou les widgets ou activités en direct interactives. Une série de fonctionnalités qui sont les plus remarquables du nouveau système d’exploitation.

Les 6 fonctions d’iOS 17 à ne pas manquer

Ensuite, nous vous expliquons ces fonctions d’iOS 17 que vous ne devez pas manquer si vous avez installé la version bêta publique d’iOS 17.

Widgets interactifs

Les widgets ont envahi les appareils de l’écosystème Apple. Ils sont partout. Sur l’iPhone. Sur l’iPad. Sur le Mac. Sur l’Apple Watch. Et maintenant ils sont interactifs. Cela indique que vous pouvez effectuer des actions avec eux sans ouvrir l’application correspondante. Par exemple, compléter des tâches dans les rappels.

Les activités en direct gagnent également en interactivité. Que ce soit sur l’écran verrouillé ou sur l’îlot dynamique de l’iPhone 14 Pro, des actions peuvent également être effectuées sans ouvrir l’application en question, comme arrêter une minuterie.

Posters de contacts

Une des grandes nouveautés d’iOS 17 est la possibilité de créer des posters de contacts. Les nôtres pour qu’ils apparaissent chez un autre utilisateur lorsque nous les appelons, ainsi que ceux de nos contacts pour qu’ils apparaissent lorsque nous recevons un appel.

Les possibilités sont nombreuses. Nous pouvons modifier le format de notre nom, ainsi que la police utilisée. Ajouter des arrière-plans colorés, une photo, un memoji, etc. Sans aucun doute, un grand changement pour l’application Téléphone de notre iPhone.

NameDrop

En lien avec les posters de contacts, Apple a créé un nouveau système appelé NameDrop qui permet d’envoyer ces posters via le système AirDrop. Il vous suffit de présenter un iPhone à un autre et en quelques secondes, les iPhones s’échangeront les informations de contact.

Les nouveautés sur Safari

Safari a reçu de grandes nouveautés dans iOS 17. Par exemple, la possibilité de créer des profils. Avec ces profils, nous pouvons avoir différents utilisateurs, chacun ayant ses favoris, son historique ou son propre écran d’accueil.

Une autre nouveauté importante est la possibilité de lire les articles, que ce soit depuis le menu des options du double Aa ou en demandant à Siri. L’article se transformera en un podcast et son lecteur apparaîtra à la fois sur l’écran verrouillé et dans le menu du Centre de Contrôle.

Mode Veille

Le mode Veille est une autre des nouveautés majeures que je ne me lasserai pas de répéter, c’est l’une de mes préférées. Avec ce mode, votre iPhone se transformera en une horloge de bureau avec des widgets interactifs, des photos, des vues d’horloge et bien plus encore, car tout est personnalisable.

De plus, nous aurons Siri à notre disposition, ainsi qu’une vue des notifications qui arrivent ou des activités en direct qui sont actives à ce moment-là. N’oubliez pas que l’iPhone doit être en charge et en position horizontale.

L’amélioration de l’autocorrecteur

Enfin, un autre aspect qui a été considérablement amélioré est l’autocorrecteur de l’iPhone. Et on le remarque dès le départ. Actuellement, l’iPhone apprend aussi comment vous écrivez pour éviter de corriger vos expressions, mais en ce qui concerne les corrections en général, la différence est également très perceptible.

En conclusion, la version bêta publique d’iOS 17, malgré l’absence de grandes révolutions, a considérablement amélioré l’écosystème d’Apple en se concentrant sur les détails qui améliorent l’expérience utilisateur. Les innovations telles que les widgets interactifs, les posters de contacts, NameDrop, les nouveautés sur Safari, le mode Veille et l’autocorrecteur amélioré, ont le potentiel de transformer et d’enrichir l’interaction quotidienne avec nos appareils.

Si vous avez déjà installé la version bêta publique d’iOS 17, n’hésitez pas à expérimenter avec ces nouveautés. Et si vous ne l’avez pas encore fait, ces améliorations peuvent être l’incitation dont vous avez besoin pour sauter le pas et vous joindre à l’aventure d’explorer les dernières avancées de la technologie d’Apple.

