Microsoft publie la nouvelle version bêta de Windows 11, 22631.2050, avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Microsoft vient de publier l’une des plus grandes mises à jour bêta pour Windows 11. Oui, la nouvelle mise à jour s’accompagne d’une longue liste de nouvelles fonctionnalités et de changements. Comme d’habitude, deux versions sont proposées : l’une avec de nouvelles fonctionnalités, tandis que les fonctionnalités sont désactivées dans la deuxième version. La dernière mise à jour bêta de Windows 11 porte le numéro de version 22631.2050 (KB5028256), voici tous les détails sur la nouvelle mise à jour.

Explorateur de fichiers modernisé

Avec la mise à jour d’aujourd’hui, les testeurs bêta de Windows 11 peuvent essayer le tout nouvel explorateur de fichiers modernisé alimenté par WinUI. Le nouvel explorateur de fichiers comprend une nouvelle page d’accueil, une barre d’adresse modernisée, une boîte de recherche pour l’explorateur de fichiers et un volet des détails modernisé.

En plus de cela, les dossiers d’accès rapide (disponibles par défaut pour les utilisateurs connectés à Windows avec un compte Microsoft), les favoris et les éléments récents apportent également une expérience améliorée avec WinUI.

Contrôles d’éclairage dynamiques

La prochaine fonctionnalité incluse dans la mise à jour d’aujourd’hui est l’éclairage dynamique, oui, elle était déjà disponible pour Canary et les développeurs. Et maintenant, elle est enfin disponible pour les testeurs bêta, elle permet aux utilisateurs et aux développeurs de Windows de contrôler nativement les appareils d’éclairage en mettant en œuvre la norme ouverte HID LampArray. Microsoft a déclaré que plusieurs fabricants d’appareils, dont Acer, ASUS, HP, HyperX, Logitech, Razer et Twinkly, se sont associés à Microsoft pour l’éclairage dynamique.

Voici la liste des claviers pris en charge :

Prochainement : ASUS ROG Scope II Wireless 96 Gaming Keyboard

Razer BlackWidow V3

Razer BlackWidow V3 Pro

Razer BlackWidow V3 Mini

Razer BlackWidow V3 Tenkeyless

Razer BlackWidow V4 Pro

Razer DeathStalker V2

Razer DeathStalker V2 Pro

Razer DeathStalker V2 Pro TKL

Razer Huntsman Mini

Razer Huntsman Mini Analog

Razer Huntsman Tournament Edition

Razer Huntsman V2

Razer Huntsman V2 Analog

Razer Huntsman V2 Tenkeyless

Razer Ornata V2

Razer Ornata V3

Razer Ornata V3 TKL

Razer Turret Keyboard Xbox One Edition

Voici la liste des souris prises en charge :

Prochainement : ASUS ROG Harpe Ace AimLab Edition Gaming Mouse

Microsoft Pro IntelliMouse

Razer Turret Mouse Xbox One

Razer DeathAdder V2

Razer DeathAdder V2 Pro

Razer Naga Left-Handed

Razer Naga Pro

Meilleure expérience Windows Ink

En ce qui concerne la prochaine fonctionnalité, la dernière version bêta de Windows 11 permet aux utilisateurs d’activer l’écriture directement dans les champs de modification. Il y a aussi une meilleure précision, actuellement, Windows Ink mis à jour est limité à l’anglais (États-Unis) uniquement et sera étendu à d’autres langues à l’avenir.

Nouveau mixeur de volume dans les paramètres rapides

La version bêta de Windows 11 reçoit également de nouveaux paramètres de mixeur de volume dans les paramètres rapides. L’expérience améliorée des paramètres audio rapides apporte un mixeur de volume moderne qui permet une personnalisation rapide de l’audio par application, avec un contrôle supplémentaire pour changer de périphérique à la volée.

Améliorations de Windows Spotlight

Windows Spotlight est une autre fonctionnalité qui est améliorée avec la mise à jour d’aujourd’hui. La nouvelle expérience vous permet de prévisualiser les images en plein écran, d’obtenir plusieurs occasions d’en savoir plus sur chaque image, et une expérience minimisée. Actuellement, le nouvel écran de veille est limité aux utilisateurs bêta sélectionnés et est déployé par lots.

Expérience sans mot de passe

Le mois dernier, Microsoft a introduit la nouvelle expérience sans mot de passe avec la version bêta de Windows 11 Insider Preview 23486. Actuellement, elle est disponible sur le canal bêta, Microsoft a déclaré que l’avenir est sans mot de passe. Les mots de passe seront remplacés par des clés de sécurité, vous pourrez utiliser ces clés pour vous connecter à un site Web ou une application qui les prend en charge.

Avertissements de mot de passe non sécurisés

À partir de la version bêta d’aujourd’hui, vous recevrez une fenêtre contextuelle vous avertissant en cas d’utilisation de mots de passe non sécurisés. Vous pouvez activer la nouvelle fonctionnalité dans la sécurité Windows sous le contrôle des applications et des navigateurs > Protection basée sur la réputation > Protection contre le phishing et voir une interface utilisateur vous avertissant de la copie et du collage de mots de passe non sécurisés, tout comme vous le voyez actuellement lorsque vous les tapez.

Voix naturelles Narrateur & améliorations du partage de fichiers local

Les voix naturelles de Narrateur bénéficient de nouvelles voix naturelles en chinois, en français (France et Mexique), en japonais et en anglais (Royaume-Unis). Microsoft apporte des améliorations au partage de fichiers local. Découvrez la liste des autres modifications et améliorations apportées avec la mise à jour d’aujourd’hui.

Windows 11 Insider Preview Build 22631.2050 – Modifications et améliorations

Général Si un problème de diffusion en continu de la caméra est détecté, comme un échec de démarrage de la caméra ou un obturateur de caméra fermé, une fenêtre contextuelle apparaîtra avec la recommandation de lancer le dépanneur automatisé Obtenir de l’aide pour résoudre le problème. Les notifications urgentes ou importantes qui s’affichent en mode ne pas déranger alors que vous utilisez des applications en plein écran afficheront désormais un bouton « Afficher la notification » pour afficher le contenu de la notification et préserver votre vie privée.

Barre des tâches et plateau système Les paramètres du mode de non-combinaison de la barre des tâches s’affichent sous Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches > Comportements de la barre des tâches dans cette version, mais ils n’activent pas encore l’expérience. Cela sera corrigé dans une future version du canal bêta prochainement. La possibilité de terminer une tâche en cliquant avec le bouton droit sur une application dans la barre des tâches devrait fonctionner correctement dans cette version et peut être gérée sous Paramètres > Système > Pour les développeurs.

Emoji L’Emoji Unicode 15 commence à être déployé pour les Windows Insiders du canal bêta. Les utilisateurs pourront désormais voir, rechercher et insérer de nouveaux emoji à partir du panneau des Emoji. Voici quelques exemples de nos Emoji 15, qui comprennent plus de cœurs, d’animaux et un nouveau smiley.

Affichage des tâches et des bureaux Lors de la navigation entre les bureaux dans l’affichage des tâches (WIN + CTRL + flèches gauche ou droite), les étiquettes seront affichées. De nouvelles animations de glissement seront également affichées lorsque vous changez de bureaux à l’aide de gestes sur le pavé tactile, de gestes tactiles, de raccourcis clavier et en cliquant sur la fenêtre d’affichage des tâches.

Accès vocal L’accès vocal est désormais disponible via le volet d’accessibilité sur l’écran de verrouillage.

Paramètres Nous avons ajouté une recommandation supplémentaire en termes d’énergie dans Paramètres > Système > Alimentation et batterie > Recommandations en matière d’énergie pour ajuster la fréquence de rafraîchissement afin de conserver l’énergie. Nous avons mis à jour la conception des listes affichées dans Paramètres > Applications > Applications de démarrage et Paramètres > Applications > Paramètres avancés des applications > Alias d’exécution d’applications pour qu’elles soient plus cohérentes avec les autres pages des Paramètres.



Windows 11 Insider Preview Build 22631.2050 – Corrections

Explorateur de fichiers Résolution d’un problème qui causait un affichage incorrect du menu contextuel (dans l’explorateur de fichiers ou sur le bureau) (hors de l’écran ou sur l’autre moniteur).

Gestionnaire des tâches Le clic droit sur un espace vide dans la page Détails (c’est-à-dire quand aucun processus n’est réellement sélectionné) ne montrera plus l’option de créer des captures mémoire du noyau en direct.



Windows 11 Insider Preview Build 22631.2050 – Problèmes connus

Barre des tâches [NOUVEAU] Nous examinons les rapports selon lesquels l’icône Retirer en toute sécurité le matériel n’apparaît pas lorsque vous l’attendez dans la zone de notification du système.

Narrateur [NOUVEAU] Vous pouvez constater que certaines chaînes ne sont pas localisées dans la langue sélectionnée. Cela sera corrigé dans une future version.



Comme mentionné précédemment, si vous avez opté pour le canal bêta dans le programme Windows Insider et que vous utilisez Windows 11 (22631.xxx), vous recevrez la nouvelle version 22631.2050. Vous pouvez simplement accéder à Paramètres > Mise à jour de Windows > cliquer sur Vérifier les mises à jour. Vous pouvez simplement télécharger la mise à jour sur votre PC. Si vous utilisez la version 22621.xxx, vous pouvez installer manuellement la version 22631 à partir des mises à jour Windows.

