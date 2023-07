Journalistes, rédacteurs, copywriters… tous attentifs: Google a une IA qui écrit des nouvelles en quelques secondes

No sé si me siento totalemente cómodo escribiendo esta nota, pero Google asegura que esto es solo un asistente personal con IA para periodistas y redactores.

Al parecer esta nueva herramienta estaría desligada de Google Bard, centrándose en ser un asistente con IA para redactores.

Ya sabíamos que los chatbots con IA iban a ser una revolución para numerosas industrias, aunque lo cierto es que la utilidad y fiabilidad como herramientas profesionales de ChatGPT o Google Bard, entre otros, aún están en entredicho debido a sus fallos de entrenamiento y a su estado de desarrollo primario que requieren la revisión y comprobación posterior de textos por parte de un humano.

Tal vez por eso aún nos sintamos los periodistas, redactores y copywriters un poco a salvo, aunque Google ya tiene una IA diseñada específicamente para este tipo de profesionales que pretende ayudarnos a redactar noticias en cuestión de segundos.

Todavía no somos completamente conscientes de las implicaciones que tendrá la IA conversacional en nuestra forma de obtener información, pero Google desea ayudar a periodistas y redactores a ser más eficientes y productivos utilizando un asistente inteligente que redacta noticias en segundos.

La idea, según nos cuentan nuestros compañeros de Android Authority, no es reemplazar el trabajo del profesional en cuestión, sino servir como un asistente inteligente que le ayudará a ser más productivo y a realizar tareas de mayor valor, como buscar información, contrastarla de manera más eficiente, ofrecer opiniones y análisis que amplíen los artículos, y no solo redactar las noticias propiamente dichas.

De hecho, esta solución es diferente y completamente independiente de Google Bard, la IA generadora de contenido del gigante de Mountain View, que internamente llama a este proyecto ‘Génesis’, aunque aún no se haya anunciado de manera oficial.

La empresa californiana, sin embargo, ya ha presentado esta herramienta a algunos medios tan importantes como The New York Times, The Washington Post o News Corp en Estados Unidos, dejando a los periodistas con un cierto sentimiento inquietante tras escuchar el discurso de promoción.

Al menos, una de las frases fue esperanzadora para un futuro en el que las IAs entrenables no dominen completamente:

En pocas palabras, estas herramientas no pretenden ni pueden reemplazar el papel esencial que los periodistas tienen en informar, crear y verificar sus artículos.

Lo que esta IA puede hacer es tomar notas y recopilar detalles de eventos e información de diversas fuentes para generar contenido automáticamente, presentándose como una « herramienta responsable » que actúa como asistente personal para periodistas a la hora de redactar sus artículos, permitiéndoles centrarse en aspectos más importantes y eliminando la sensación de enfrentarse a una página en blanco que a muchos no les gusta.

Google dice que su solución es más competente que otras herramientas generadoras de contenido, ya que ha sido diseñada específicamente para esto, siendo capaz de proporcionar opciones de titulares y otros estilos de escritura para artículos escritos por el periodista, quien luego puede revisar y mejorar su trabajo.

Google tranquilizó a todos con un tuit, ya que sus esfuerzos apuntan a incrementar la productividad y la creatividad en la industria, especialmente para los editores más pequeños que pueden ahorrar tiempo en tareas tediosas.

Consulta nuestra declaración sobre el @nytimes artículo sobre posibles herramientas habilitadas por IA para editores de noticias: En colaboración con los editores de noticias, especialmente los más pequeños, estamos en las primeras etapas de exploración de ideas para proporcionar herramientas habilitadas por IA que ayuden a los periodistas… – Google Communications (@Google_Comms) 20 de julio de 2023

Como podéis ver, se comparan directamente con las capacidades generativas integradas en Gmail o Google Docs, aunque en este caso obviamente estamos hablando de un tipo de trabajo completamente diferente, cuyo objetivo (la redacción) coincide exactamente con las funcionalidades de esta IA.

Además, debemos tener en cuenta que los chatbots conversacionales que conocemos han demostrado ser poco confiables a la hora de presentar hechos con precisión, y a veces carecen de originalidad, llegando incluso a plagiarse a sí mismos, lo que podría provocar que todos los periodistas que los utilicen publiquen exactamente los mismos textos.

Esto ha hecho que siempre se necesite un editor para revisar y corregir la mayoría de los artículos generados por IA, así que no está claro cómo Google ha mejorado ‘Génesis’ para evitar todos estos problemas. En resumen, entiendo que es una herramienta adicional para obtener titulares ingeniosos o ayudarnos a comenzar un artículo sin enfrentarnos a una página en blanco, pero no para reemplazar completamente el trabajo de un profesional humano bien formado y calificado.



