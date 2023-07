L’anneau intelligent de Samsung détaille son fonctionnement dans un brevet

Les croquis de certains brevets enregistrés nous parlent d’une bague quantificatrice de Samsung qui servirait également à contrôler des lunettes intelligentes ou de réalité augmentée.

Un croquis des brevets déposés par Samsung détaille le fonctionnement de sa bague intelligente.

Nous savons depuis des mois, voire des années, que Samsung travaille sur des wearables de différents formats, y compris des bagues, des lunettes et même des colliers, bien qu’il n’y ait pas eu autant de fuites autour de ces produits innovants que le géant sud-coréen a en préparation, pour lesquels il a d’ailleurs déjà enregistré de nombreuses marques dans différents marchés.

La bague intelligente semble en réalité être la plus avancée de tous ces dispositifs vestimentaires, car c’est également la première sur laquelle nous avons entendu parler des fonctions de quantification physique et de surveillance de la santé, confirmées maintenant par les premiers brevets rendus publics que 9to5Google a récemment rapportés.

Il semblerait que TheElec ait confirmé que les ingénieurs des bureaux de Séoul travaillent déjà sur le matériel et le circuit imprimé d’une bague intelligente qui sera bientôt construite sous forme de prototype, afin de tester les fonctionnalités et évaluer la viabilité commerciale d’un tel produit. Si tout se passe comme prévu, la première « smart-ring » de Samsung devrait être disponible sur le marché à partir de l’année prochaine, en 2024.

Cependant, restons prudents, car les collègues de TheElec reconnaissent eux-mêmes que la disponibilité de cette bague intelligente est encore loin d’être prête, car la construction de prototypes est généralement considérée comme une phase très préliminaire du développement. Quoi qu’il en soit, ils nous confirment que « Galaxy Pulse » sera la marque associée à ce type de dispositifs, comme l’indiquent clairement les documents des bureaux de marques :

L’enregistrement de la marque GALAXY PULSE™ est destiné à couvrir les catégories de bagues intelligentes ; ordinateurs portables sous forme de bracelets intelligents, colliers intelligents, lunettes intelligentes et bagues intelligentes ; dispositifs portables de communication électronique numérique ; applications logicielles téléchargeables pour bagues intelligentes permettant de suivre, collecter, surveiller, détecter, reconnaître, stocker, transmettre, gérer et évaluer des données biométriques et physiologiques, des signes vitaux et des dossiers personnels de santé, et de fournir des conseils médicaux ; applications logicielles enregistrées pour bagues intelligentes permettant de suivre, collecter, surveiller, détecter, reconnaître, stocker, transmettre, gérer et évaluer des données biométriques et physiologiques, des signes vitaux et des dossiers personnels de santé, et de fournir des conseils médicaux.

En ce qui concerne les premières informations, les détails et les croquis publiés, nous savons déjà que la bague sera dotée de capteurs pour mesurer nos constantes vitales et ainsi contrôler notre santé d’une manière beaucoup plus confortable qu’une montre intelligente ou un bracelet, car nous sommes tous habitués à porter des bagues sans les enlever, tandis que les montres peuvent parfois être gênantes pour certaines tâches.

De plus, nous savons qu’elle sera contrôlée avec les doigts, probablement en utilisant des gestes, et son potentiel permettrait même d’offrir des capacités de détection des mains beaucoup plus précises pour combiner son utilisation avec des lunettes intelligentes ou de réalité augmentée, comme les récentes Apple Vision Pro.

L’idée de Samsung est que sa bague intelligente ne quantifie pas seulement certains paramètres de santé de manière plus confortable, mais qu’elle serve également de contrôleur précis pour des lunettes intelligentes ou de réalité augmentée.

Il est curieux qu’Apple ait opté pour le contrôle visuel et la détection des mains, tandis que Google et Samsung semblent tous deux se tourner vers cette combinaison de bagues intelligentes, qui permettrait un contrôle plus précis du monde virtuel vu à travers les lunettes, mais en nécessitant des accessoires supplémentaires comme ceux-là.

Pour l’instant, nous n’en savons pas beaucoup plus et Samsung n’a pas souhaité commenter ces wearables, mais il ne fait aucun doute que nous verrons bientôt des bagues dotées de capacités de quantification et également des lunettes intelligentes de Samsung comme les Vision Pro, qui pourraient offrir un potentiel encore inexploré… Il est encore tôt !

