Regarder la télévision en ligne et gratuitement n’a jamais été aussi facile : RTVE Play se met à jour avec plus de chaînes.

La plateforme de streaming de RTVE compte désormais 3 nouveaux canaux thématiques que vous pouvez déjà regarder depuis n’importe laquelle de ses versions. RTVE Play élargit son catalogue avec 3 nouveaux canaux thématiques que vous pouvez déjà regarder en direct.

RTVE Play est l’une des plateformes que nous recommandons le plus pour regarder des séries et des films gratuitement et légalement. Si le catalogue du service était déjà immense, il l’est encore plus maintenant grâce à l’arrivée de 3 nouveaux canaux thématiques dont tous les utilisateurs peuvent déjà profiter. Tout comme le reste du catalogue, ces 3 canaux sont accessibles gratuitement.

Jusqu’à présent, RTVE Play diffusait en direct les chaînes de télévision La 1, La 2, 24H, Teledeporte et Clan. De plus, elle proposait également le premier de ses canaux thématiques, Somos Cine, qui diffuse des films espagnols auxquels RTVE a participé dans leur production. La plateforme renforce maintenant son offre avec l’inclusion de 3 nouveaux canaux thématiques. Tandis que deux d’entre eux diffuseront du contenu d’un genre audiovisuel spécifique, l’autre sera entièrement dédié à l’une des séries les plus réussies actuellement de RTVE.

Voici les 3 nouveaux canaux thématiques de RTVE Play. RTVE Play a accueilli 3 nouveaux canaux thématiques cette semaine même, ce qui lui donne un catalogue encore plus vaste. Le premier de ces canaux est destiné aux amateurs du genre criminel, ceux qui apprécient les histoires basées sur les crimes et les enquêtes. Ce canal diffuse des séries du genre policier telles que La caza et des documentaires basés sur des histoires vraies comme El asesino de la baraja.

En deuxième lieu, RTVE Play dispose désormais d’un canal spécifique pour l’un des contenus qui connaît le plus de succès sur la chaîne, celui de l’époque. Des séries comme Amar en tiempos revueltos, La señora ou Isabel ont procuré de grandes joies à RTVE Play en termes d’audience, c’est pourquoi elle a décidé de consacrer un canal spécifique à ce type de productions qui est diffusé 24 heures sur 24.

Enfin, RTVE Play a ajouté à son catalogue un canal thématique dédié à La promesa, l’une de ses séries les plus populaires actuellement. Cette saga historique rassemble environ 1 million de téléspectateurs pendant l’après-midi, c’est pourquoi RTVE a décidé de diffuser en continu ses épisodes sur un canal portant le même nom. Attention, il faut prendre en compte que cette série apparaît également dans le canal Época, mais elle y partage le temps d’émission avec d’autres productions.

Si vous souhaitez regarder l’un de ces canaux, il vous suffit d’accéder au site web de RTVE Play ou de télécharger son application, que ce soit sur votre téléphone portable, votre tablette ou votre smart TV. Le téléchargement ainsi que l’accès au catalogue sont entièrement gratuits, c’est pourquoi c’est l’une des plateformes de streaming que nous recommandons le plus pour regarder des séries, des films, des documentaires et des chaînes de télévision en direct gratuitement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :