Trois fonctions que vous pouvez réaliser avec le Xiaomi Smart Band 7 que vous ne pouviez pas faire avec le Xiaomi Smart Band 6

Lancée en 2022, la Xiaomi Smart Band 7 est devenue l’un des wearables les plus vendus et les mieux évalués de Xiaomi, principalement grâce à sa nature hybride, à mi-chemin entre la taille et les fonctions d’un smartband classique et une montre intelligente.

Précisément pour cette raison, ce gadget intègre certaines fonctionnalités supplémentaires que nous ne pouvions pas apprécier dans les versions précédentes du bracelet intelligent le plus populaire du marché, comme celle qui vous indique la vo2 max ou la quantité maximale d’oxygène que la Xiaomi Mi Band 7 est capable de mesurer, nous allons donc vous présenter certaines d’entre elles du successeur réussi de la non moins réussie Xiaomi Smart Band 6.

État de l’entraînement, une fonctionnalité clé pour en savoir plus sur notre activité sportive

La première mécanique que nous voulons mettre en évidence a sa propre (nouvelle) section que vous trouverez dans le menu principal du bracelet appelée « État de l’entraînement », une fonction qui vous permet de visualiser des informations sur la charge d’entraînement quotidienne, le temps de récupération, le VO2 Max, etc.

Le plus intéressant est que cet outil vous aide à connaître des données qui sont assez importantes pour savoir combien de temps vous avez besoin pour que votre corps soit complètement reposé en fonction de la charge d’entraînement et même quel est le niveau de volume maximal d’oxygène (VO2 max) que l’organisme peut absorber, transporter et consommer pendant une période donnée pendant un exercice, et que la Xiaomi Mi band 7 peut détecter.

En fin de compte, cet outil était quelque chose que nous n’avions pas jusqu’à présent et qui est plus courant de trouver dans des montres intelligentes plus chères et de plus haute gamme que cette Xiaomi Smart Band 7, nous vous recommandons donc de jeter un coup d’œil chaque fois que vous utilisez votre bracelet pour faire régulièrement du sport car ce sont des données qui nous seront très utiles.

Répondre aux notifications, notre nouvelle fonction préférée

S’il y a une fonction que nous devons vous dire que nous avons adorée, c’est la possibilité de pouvoir répondre aux notifications avec certaines réponses rapides que nous pouvons configurer directement depuis l’application du bracelet, que ce soit depuis Zepp Life ou Mi Fitness, car les deux sont entièrement compatibles avec ce produit.

Grâce à cela, vous pouvez configurer différentes réponses rapides pour les notifications des services de messagerie tels que WhatsApp ou Telegram pour pouvoir y répondre directement depuis la Xiaomi Smart Band 7 sans avoir à sortir votre téléphone de votre poche, ce qui vous apporte beaucoup de polyvalence.

De plus, la façon de le configurer est extrêmement simple, puisque vous n’avez qu’à suivre ces étapes :

Connectez la Smart Band 7 au téléphone Accédez au menu des Paramètres du bracelet Ouvrez l’option Notifications et rappels À l’intérieur, la deuxième option qui vous intéresse est : Alertes d’applications Une fois que vous y êtes, recherchez Gestion des réponses rapides Une fois dans ce menu, vous pourrez ajouter différentes réponses personnalisées en appuyant sur la zone inférieure de l’écran, et vous pourrez même facilement organiser celles que vous avez créées, des réponses que vous trouverez directement sur votre bracelet une fois que vous accédez à la section spécifique de réponse dans les notifications.

Always on Display, la fonctionnalité que nous attendions depuis des années dans une Xiaomi Smart Band

Enfin, et sans aucun doute, le Always On Display a été l’une des nouvelles fonctionnalités que Xiaomi a le plus mis en avant lors de la présentation de ce bracelet intelligent, un outil qui nous permet de garder l’écran de l’appareil allumé en permanence pour pouvoir afficher l’heure avec une consommation d’énergie assez réduite en utilisant la technologie AMOLED de l’écran.

Le plus intéressant est que cette fonction est programmable en fonction de l’heure directement depuis le bracelet lui-même, ce qui nous sera très utile pour pouvoir le désactiver automatiquement la nuit ou à tout moment où nous ne voulons pas le laisser allumé.

Pour le configurer, il vous suffit de suivre ces étapes :

Accédez au menu des paramètres de la Xiaomi Smart Band 7 et entrez dans la section « Écran » Une fois à l’intérieur, appuyez sur Toujours visible Actuellement, il vous suffit de sélectionner l’option qui vous convient le mieux pour l’activer ou le désactiver en fonction de vos besoins



