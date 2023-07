Ne manquez rien de vos vacances et profitez de cette offre sur l’Apple AirTag

Le AirTag d’Apple bénéficie d’une importante réduction sur Amazon qui le place à un prix avantageux.

L’AirTag d’Apple est la solution pour ne pas perdre vos affaires

Si vous êtes de ces personnes qui cherchent constamment leurs clés ou leur portefeuille, vous avez de la chance car Amazon propose une importante réduction sur les AirTag, vous pouvez obtenir cet appareil pour seulement 35 euros. Oui, vous avez bien lu, vous pouvez maintenant obtenir ce petit mais puissant traceur à un prix beaucoup plus abordable pour que vos objets les plus précieux soient en sécurité pendant vos vacances.

AirTag d’Apple

Pourquoi devriez-vous acheter un AirTag ?

L’AirTag est un dispositif de suivi qui utilise la technologie de géolocalisation d’Apple, vous aidant à localiser vos objets perdus via l’application ‘Find My’ sur votre iPhone. Cet appareil, au look chic et de petite taille, peut être attaché à vos objets personnels, vous permettant de les suivre grâce à l’application ‘Find My’ d’Apple, présente sur tous les appareils iOS.

AirTag d’Apple

L’AirTag, une sorte de pièce portable, se distingue par sa précision remarquable. Cela est dû à la technologie Ultra Wide Band qu’il intègre, qui fournit une localisation détaillée lorsque vous êtes près de l’objet que vous recherchez, vous permettant à votre iPhone d’afficher l’itinéraire jusqu’à cet objet. Mais si vous êtes loin de l’objet, il n’y a pas de quoi s’inquiéter.

Les AirTag bénéficient du réseau global d’appareils Apple pour vous aider à retrouver vos objets, même s’ils se trouvent à des milliers de kilomètres de distance. Cela indique que les iPhone à proximité vous prêteront main-forte, vous permettant de connaître l’emplacement de vos affaires perdues.

AirTag d’Apple

Ce qui est vraiment remarquable avec cet appareil, c’est sa simplicité d’utilisation. Il vous suffit de connecter l’AirTag à l’application Find My sur votre appareil Apple, de la même manière que vous connecteriez vos AirPods à votre iPhone, et il sera prêt à rechercher vos affaires. De plus, l’AirTag est doté d’une batterie longue durée que l’utilisateur peut facilement changer.

AirTag d’Apple

En conclusion, si vous voulez que vos objets soient en sécurité pour ne pas les perdre, l’AirTag d’Apple est le meilleur choix. Et maintenant, avec cette importante réduction sur Amazon, vous pouvez l’obtenir pour seulement 35 euros, ce qui le rend encore plus intéressant.

