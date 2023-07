Faites le bon choix de votre nouveau smartphone : Un nouveau milieu de gamme ou un ancien flagship

Le marché des smartphones Android, avec les fabricants qui introduisent de nouveaux modèles chaque année, est en constante évolution. Les fabricants de smartphones Android proposent une large gamme d’appareils afin que les clients puissent acheter un appareil en fonction de leur budget. Cependant, l’abondance de choix peut parfois être source de confusion pour les utilisateurs. Prenons Xiaomi, par exemple, qui possède deux sous-marques différentes. Xiaomi détient les marques Redmi et POCO, et ces sous-marques proposent différents modèles dans différentes catégories.

Dans cet article, nous explorons un dilemme courant auquel sont confrontés les acheteurs de smartphones : investir dans un ancien flagship ou opter pour un nouvel appareil de milieu de gamme. Notre focus aujourd’hui est sur le Xiaomi Mi 11 et le Redmi Note 12 Pro+, deux smartphones qui partagent un prix similaire.

Nous avons choisi le Note 12 Pro+ et le Mi 11 parce que ces deux téléphones sont proposés à un prix similaire. Alors qu’il est déjà difficile d’acheter le Mi 11 en tant que neuf, si vous préférez acheter un ancien flagship, vous achèterez très probablement un appareil d’occasion. Nous avons obtenu les prix des deux appareils sur un site d’occasion populaire en Grèce ainsi que dans la boutique officielle de Xiaomi en Grèce. Le Mi 11 d’occasion et le Note 12 Pro+ neuf sont proposés à un prix similaire. Voyons ce que ces appareils ont à offrir.

Performance

Pour les joueurs et les utilisateurs exigeants, le choix évident est un ancien flagship comme le Mi 11, qui offre un GPU plus puissant et des performances CPU globalement supérieures. Le Mi 11 est équipé du processeur Snapdragon 888, doté du cœur de performance Cortex-X1, qui surpasse le Note 12 Pro+ équipé du Dimensity 1080, notamment dans les tâches exigeantes.

Le Dimensity 1080 dispose de 2x cœurs Cortex-A78 et de 6x cœurs Cortex-A55. Le Snapdragon 888, quant à lui, dispose de 3x cœurs Cortex-A78, de 4x cœurs Cortex-A55 et d’un cœur Cortex-X1 supplémentaire. Si vous y prêtez attention, le Snapdragon 888 et le Dimensity 1080 ont les mêmes cœurs Cortex-A78 et Cortex-A55 en différentes quantités et fréquences d’horloge.

En réalité, les chipsets de milieu de gamme actuels ont des cœurs similaires à ceux des chipsets haut de gamme d’il y a deux ans, mais ils ne disposent toujours pas du cœur de performance. Les configurations de cœurs du Dimensity 1080 et du Snapdragon 888 sont similaires, mais c’est le cœur Cortex-X1 qui distingue ce dernier et qui fournit le coup de pouce de performance tant attendu. Ce qui compte également dans les performances d’un smartphone, c’est la vitesse de l’unité de stockage : le Note 12 Pro+ dispose d’un stockage UFS 2.2, tandis que le Mi 11 est équipé d’une unité de stockage UFS 3.1 bien plus rapide que l’UFS 2.2.

Batterie

Les fabricants chinois de smartphones ont récemment réalisé une énorme innovation dans le domaine de la batterie. Ainsi, si vous effectuez des tâches simples sur votre téléphone mais que vous l’utilisez beaucoup, vous devriez opter pour un nouvel appareil de milieu de gamme. Le Redmi Note 12 Pro+ est doté de la technologie de charge rapide 120W, qui permet de passer de 0 à 100% en seulement 20 minutes.

Le Mi 11 n’est pas mauvais en termes de charge rapide, car il prend en charge la charge rapide 55W. Cependant, on peut facilement dire que 120W est nettement plus rapide et pratique. Nous avons mentionné qu’il fallait opter pour un appareil de milieu de gamme en ce qui concerne la batterie pour la rapidité de charge, mais cela est quelque chose que nous avons souvent constaté sur les téléphones des fabricants chinois. Par exemple, même les téléphones haut de gamme de Samsung ne peuvent pas rivaliser avec les téléphones chinois en termes de charge rapide. Le flagship S23 Ultra de 2023 propose une charge rapide de 45W, tandis que le Mi 11 de 2021 propose une charge rapide de 55W. Vous devriez choisir un appareil en fonction de vos besoins, car il existe encore des appareils de milieu de gamme sur le marché qui se chargent à une vitesse lente de 25W en 2023, comme le Galaxy A54, un appareil de milieu de gamme de 2023.

Écran et design

Le design et l’écran peuvent être l’une des plus grandes différences entre un appareil de milieu de gamme et un appareil haut de gamme. Le Mi 11 et le Note 12 Pro+ ont tous deux des écrans OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais la différence entre eux est énorme.

Le Mi 11 dispose d’un écran QHD, tandis que le Note 12 Pro+ dispose d’un écran FHD. Bien que la différence de résolution puisse ne pas intéresser la plupart des gens, l’utilisation d’un écran QHD sur le téléphone offre certainement une image plus nette. La différence ne réside pas seulement dans la netteté de l’image, mais aussi dans la luminosité de l’écran lorsqu’on compare un appareil haut de gamme et un appareil de milieu de gamme. Le Mi 11 est bien meilleur à cet égard, sa luminosité maximale atteignant 1500 nits, tandis que la luminosité maximale du Note 12 Pro+ atteint 900 nits. L’écran du Mi 11 sera beaucoup plus visible lorsqu’on utilise le téléphone en plein soleil.

Chacun a un avis différent sur le design d’un téléphone, mais les appareils haut de gamme sont généralement fabriqués avec des matériaux bien plus haut de gamme que les appareils de milieu de gamme. Le Redmi Note 12 Pro+ dispose d’un cadre en plastique et d’un dos en verre, tandis que le Mi 11 dispose d’un dos en verre et d’un cadre en métal. Les cadres en métal utilisés dans les téléphones sont très résistants, ce qui confère une grande durabilité aux téléphones. Un téléphone avec un cadre en plastique peut se plier ou même se casser facilement, tandis qu’un cadre en métal devrait être beaucoup plus résistant. Si vous attachez de l’importance au design et à la durabilité, vous devriez acheter un appareil haut de gamme.

La qualité du microphone et des haut-parleurs offerte par les appareils haut de gamme est bien meilleure. Le son provenant du haut-parleur auriculaire d’un appareil de milieu de gamme peut être un peu faible par rapport au haut-parleur principal, tandis que cela est généralement plus équilibré sur les appareils haut de gamme, ce qui vous offre une expérience audio satisfaisante.

Caméras

L’une des plus grandes différences entre les appareils haut de gamme et les appareils de milieu de gamme est le système de caméra. Les appareils haut de gamme ont généralement une meilleure qualité d’enregistrement vidéo grâce à leurs chipsets plus puissants, et les caméras auxiliaires des appareils haut de gamme sont généralement d’un niveau bien supérieur à celles des appareils de milieu de gamme. Le Mi 11 dispose d’une caméra principale de 50 MP, d’une caméra grand angle de 13 MP et d’une caméra macro de 5 MP, tandis que le Note 12 Pro+ dispose d’une caméra principale de 200 MP, d’une caméra grand angle de 8 MP et d’une caméra macro de 2 MP. L’élément le plus important ici n’est évidemment pas le nombre de mégapixels, mais la taille du capteur.

En réalité, le capteur Samsung HPX de la caméra principale du Note 12 Pro+ est suffisamment bon pour rivaliser avec le Mi 11. La taille du capteur principal du Redmi Note 12 Pro+ est de 1/1.4 pouce, tandis que la taille du capteur principal du Mi 11 est de 1/1,33 pouce. Comme nous l’avons dit, il ne devrait pas y avoir une grande différence entre les caméras principales, mais il est important de noter que la taille du capteur n’est pas le seul élément important, et la qualité de l’objectif doit également être bonne en plus d’un grand capteur d’image. La véritable différence entre les appareils se manifeste avec les caméras auxiliaires.

Les deux téléphones ont des configurations de caméra similaires avec des caméras principales, grand angle et macro, mais la taille du capteur de la caméra grand angle du Mi 11 est de 1/3.06 pouce, tandis que la taille du capteur de la caméra grand angle du Note 12 Pro+ est de 1/4 pouce. Étant donné que le capteur est plus petit, la caméra grand angle du Note 12 Pro+ devrait donner un résultat moins bon.

Le Mi 11 est en réalité une exception, car les appareils haut de gamme sont généralement dotés d’un appareil photo téléobjectif, ce qui n’est pas le cas du Mi 11. Si vous achetez un ancien appareil haut de gamme, vous voudrez peut-être vous assurer qu’il dispose d’un appareil photo téléobjectif, car qui ne veut pas de zoom optique ? Lorsque vous ne pouvez pas vous approcher de l’objet que vous souhaitez photographier vous-même, vous pouvez passer à l’appareil photo téléobjectif pour capturer le moment sans perdre en qualité.

La caméra principale du Note 12 Pro+ est en réalité comparable à celle de certains appareils haut de gamme, mais si vous achetez un appareil avec une caméra principale de moins bonne qualité, vous risquez d’avoir beaucoup de problèmes dans des conditions de faible luminosité. Vous devrez augmenter l’ISO car moins de lumière atteint le capteur, ce qui donnera une image granuleuse. Si les performances ISO de votre téléphone sont suffisamment bonnes, vous pouvez figer le temps à une vitesse d’obturation très basse. Dans l’exemple ci-dessous, nous avons comparé une vitesse d’obturation élevée et une vitesse d’obturation basse. Le mauvais ensemble de caméras des appareils de milieu de gamme peut donner une apparence floue aux objets en mouvement en cas de faible luminosité.

Il peut sembler qu’il n’y ait pas une grande différence entre ces images, mais lorsque vous zoomez sur la photo, vous pouvez voir qu’il n’y a absolument aucun détail dans la photo de droite. L’arrière-plan des deux photos semble net, mais la zone de mise au point est floue sur la deuxième image car le vent soufflait et seule la branche mise au point bougeait. Zoomons pour voir la différence.

Une configuration de caméra puissante vous donnera le meilleur résultat dans n’importe quelle situation. Vous devriez donc choisir le bon appareil en fonction de vos besoins. Si vous souhaitez prendre des photos de haute qualité dans toutes les conditions d’éclairage, vous aurez besoin d’un grand capteur et d’un bon objectif.

Conclusion

En fin de compte, que vous deviez acheter l’ancien flagship ou le nouvel appareil de milieu de gamme dépend réellement des offres que vous trouvez dans votre pays et du téléphone que vous souhaitez acheter. Si l’ancien flagship que vous voulez acheter a une batterie dégradée ou offre une mauvaise performance de la batterie, vous devriez éviter cet appareil. Tout le monde souhaite avoir un meilleur écran, un meilleur appareil photo et de meilleures performances, mais si votre batterie ne dure même pas une journée entière, ces fonctionnalités supplémentaires n’ont pas beaucoup d’importance.

Vous devriez choisir judicieusement, vous assurer que l’appareil est entièrement fonctionnel et vérifier combien de temps dure la batterie avant d’acheter un téléphone d’occasion. Si vous êtes sûr de l’appareil que vous allez acheter mais que les performances de la batterie sont mauvaises, un remplacement de batterie est également une option pour vous.

