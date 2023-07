WhatsApp augmente l’une des limites les plus absurdes des appels vidéo de groupe

Actuellement, WhatsApp vous permet de démarrer un appel de groupe avec jusqu’à 15 personnes, mais le nombre maximum de participants reste à 32.

WhatsApp double la limite des participants initiaux d’un appel vidéo

Les appels vidéo sont devenus à la mode pendant la pandémie de Covid-19 car ils nous permettaient de rester en contact avec nos familles et amis sans quitter la maison, et l’une des applications les plus utilisées pour ces appels était WhatsApp, le client de messagerie instantanée le plus utilisé au monde.

C’est pourquoi la plateforme de messagerie appartenant à Meta n’a cessé d’améliorer ses appels vidéo au cours de la dernière année avec de nouvelles fonctionnalités telles que les liens d’appel, une fonctionnalité qui vous permet d’envoyer des liens d’appel vidéo à vos contacts afin qu’ils puissent les rejoindre facilement, le chiffrement de bout en bout dans les appels vidéo ou l’augmentation de la limite maximale de participants à 32 utilisateurs.

Eh bien, maintenant WhatsApp a décidé d’augmenter l’une des limites les plus absurdes de ses appels vidéo de groupe : le nombre d’utilisateurs qui peuvent rejoindre un appel vidéo dès le départ.

WhatsApp augmente le nombre d’utilisateurs initiaux d’un appel vidéo à 15 personnes

Comme l’ont découvert les gars de WABetaInfo dans la version bêta de WhatsApp pour Android 2.23.15.14, WhatsApp travaille sur une nouvelle fonction qui double le nombre d’utilisateurs pouvant rejoindre un appel vidéo dès le départ.

Jusqu’à présent, le nombre maximum de personnes que vous pouviez ajouter lors de la création d’un appel vidéo était de 7, mais comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessous, WhatsApp double cette limite pour vous permettre d’ajouter jusqu’à 15 participants à un appel vidéo au départ.

Ainsi, vous pourrez démarrer un appel vidéo avec 15 utilisateurs et, une fois l’appel commencé, vous pourrez continuer à ajouter des participants jusqu’à la limite maximale de 32 personnes qui reste en vigueur.

Cette nouvelle limite de participants initiaux dans un appel vidéo de groupe est déjà disponible pour certains testeurs de la version bêta de WhatsApp et devrait être disponible pour tous les utilisateurs au cours des prochaines semaines.

Cependant, si vous souhaitez profiter de cette nouveauté et d’autres nouveautés de WhatsApp avant tout le monde, nous vous recommandons de vous inscrire dès que possible au programme bêta de WhatsApp pour Android.

