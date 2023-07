La connectivité Wi-Fi 6E sera exclusive à l’iPhone 15 Pro

Apple prévoit une autre différence entre les iPhone 15 et 15 Pro : la connectivité Wi-Fi 6E.

Les iPhone 15 Pro auront la Wi-Fi 6E

Les dernières rumeurs sur les iPhone 15 ne sont pas très bonnes, car elles indiquent qu’il pourrait y avoir des retards et peu d’unités des modèles Pro le jour de leur lancement, mais tout n’est pas négatif. Il semble que les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max viennent avec une fonctionnalité exclusive par rapport aux modèles sans l’appellation Pro : la connectivité Wi-Fi 6E.

Selon un nouveau rapport, la pomme prévoit d’ajouter la prise en charge de la connectivité Wi-Fi 6E sur ses derniers iPhone. Une fonctionnalité qui, comme nous l’avons dit, serait limitée aux modèles Pro pour créer une différenciation à cet égard, car les modèles réguliers resteraient avec le Wi-Fi 6.

Les iPhone 15 Pro auront la Wi-Fi 6E, qu’est-ce que cela indique ?

Le Wi-Fi 6 fonctionne dans les bandes de fréquences de 2,4 GHz et 5 GHz, tandis que le Wi-Fi 6E fonctionne également sur la bande de fréquences 6 GHz pour une plus grande largeur de bande. La connectivité Wi-Fi 6E offre des vitesses sans fil plus rapides, une latence réduite et moins d’interférences de signal, à condition qu’un appareil compatible soit connecté à un routeur Wi-Fi 6E.

Cela indique que les iPhone 15 Pro auront une meilleure connectivité Wi-Fi par rapport à leurs homologues. Cette connectivité n’est pas nouvelle dans les produits Apple, car la société en propose plusieurs qui la prennent en charge :

iPad Pro 11 pouces (2022). iPad Pro 12,9 pouces (2022). MacBook Pro 14 pouces (2023). MacBook Pro 16 pouces (2023). Mac mini (2023). Mac Pro (2023). Mac Studio (2023).

Quelques différences entre les iPhone 15 et les iPhone 15 Pro

Bien qu’au fil du temps, il y ait de moins en moins de différences entre les modèles réguliers et Pro, il est vrai qu’il existe toujours des aspects qui ne sont pas les mêmes pour attirer le consommateur vers le modèle Pro, qui est plus cher. La connectivité Wi-Fi 6E ne serait pas le seul aspect différenciant.

D’autre part, il est bien connu que les iPhone 15 auront un port USB-C. Aucun modèle n’échappera à ce port, cependant, Apple prévoit que dans les modèles réguliers, ce soit un port USB-C conventionnel, tandis que dans les modèles Pro, ce serait du Thunderbolt.

Il y aura également des différences au niveau du processeur. Il semble qu’Apple souhaite répéter le mouvement qu’elle a fait l’année dernière avec les iPhone 14 et iPhone 14 Pro : qu’ils aient des processeurs différents. Cela indique que les iPhone 15 auront un A16 Bionic tandis que les iPhone 15 Pro auront un A17 Bionic construit avec un processus de 3 nanomètres.

Apple a l’habitude de faire ce type de différenciation qui peut ne pas importuner beaucoup d’utilisateurs, mais qui donne l’impression que certains modèles sont bien meilleurs que d’autres. Il ne reste plus beaucoup de temps pour être fixé, donc tant qu’Apple ne s’exprime pas, nous ne pouvons rien tenir pour acquis.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :