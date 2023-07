Xiaomi rejoint le mouvement des puces AMD Ryzen avec son dernier ordinateur portable : le nouveau RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition 2023 est une bête du rapport qualité-prix.

Xiaomi ne cesse de lancer de nouveaux ordinateurs portables en Chine, complétant ainsi une gamme de produits de plus en plus complète. Le dernier modèle à sortir sur le marché est le nouveau RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition 2023, un ordinateur qui se démarque principalement par l’incorporation des nouveaux processeurs Ryzen 7 et Ryzen 5 d’AMD, en plus d’avoir un rapport qualité-prix formidable.

En effet, si l’on jette un coup d’œil aux prix de cet appareil, vous devez savoir qu’il commence à partir de 4 599 yuans, soit environ 575 euros au taux de change. Cependant, le problème est que pour le moment, il ne pourra être acheté qu’en Chine et il n’y a aucune confirmation qu’il sera disponible sur le marché mondial, il faudra donc être patient pour voir si la marque le lance ultérieurement.

Table technique du nouveau RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition 2023:

PANTALLA

15,6″ / Écran Super Retina 3.2K et 120 Hz

242 PPI, pic de luminosité de 500 nits, certification TÜV Low Blue Light

Contraste de 1 200:1, Delta E= 0,43

Couverture de l’espace colorimétrique sRGB à 100%

PROCESSEUR

Ryzen 7 7840HS

Ryzen 5 7640HS

GPU

AMD Radeon 780M

AMD Radeon 760M

RAM

16 Go LPDDR5

STOCKAGE

512 Go SSD PCle 4.0

CONNECTIVITÉ

WiFi 6

Bluetooth 5.0

PORTS

2 x USB-C 3.2 Gen 2

1 x USB-A 3.2 Gen 1

1 x HDMI 2.1

Socket casque 3,5 mm

Lecteur de carte SD

WEBCAM

1080p (Full HD)

AUDIO

2 haut-parleurs de 2 W, prise en charge Dolby Atmos

BATTERIE

72 Wh

Adaptateur secteur 100 W avec charge rapide de type GaN

DIMENSIONS ET POIDS

Profil de 14,9 mm

1,78 kg

SYSTÈME D’EXPLOITATION

Windows 11 Home

PRIX

À partir de 575 euros au taux de change

Le design haut de gamme habituel avec un matériel impressionnant

Malgré le fait que le prix de ce RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition 2023 soit vraiment abordable, on ne peut pas dire qu’il manque de fonctionnalités. En réalité, l’ordinateur portable est entièrement fabriqué en aluminium, pèse 1,78 kg et a une épaisseur de 14,9 mm, ce qui en réalité des chiffres impressionnants pour sa catégorie. De plus, il dispose d’une connectivité physique vraiment exceptionnelle:

Deux ports USB-C 3.2 Gen 2

Un port USB-A 3.2 Gen 1

Connexion HDMI 2.1

Socket casque 3,5 mm

Lecteur de cartes SD

Un autre aspect dans lequel cet ordinateur se démarque est son écran. Dans ce cas, il est équipé d’un écran de 15,6 pouces avec une résolution de 3,2K, un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, une luminosité maximale de 500 nits et une multitude de technologies d’image qui en font l’un des meilleurs dans sa gamme de prix.

Et quelque chose de très similaire se produit avec son matériel interne, car, comme nous l’avons mentionné précédemment, nous avons le choix entre deux options avec les processeurs Ryzen 7 et Ryzen 5 d’AMD. Ils sont accompagnés par les GPU AMD Radeon 780M ou 760M, 16 Go de RAM LPDDR5 et un disque dur SSD de 512 Go avec la technologie PCle 4.0, une véritable prouesse.

En ce qui concerne le reste, nous pouvons également souligner l’incorporation d’une nouvelle webcam avec une résolution Full HD, nous avons deux haut-parleurs stéréo qui offrent une puissance maximale allant jusqu’à 4 W et même une batterie de 72 Wh compatible avec une charge rapide allant jusqu’à 100 W grâce au chargeur GaN fourni par Xiaomi.

Prix et disponibilité du nouveau RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition 2023

Comme nous l’avons mentionné au début de cet article, le nouveau RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition 2023 est déjà disponible à l’achat en Chine, bien que pour le moment, il n’y ait aucune confirmation qu’il sera disponible dans la version Global. Les prix de ses différentes versions sont les suivants:

RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition 2023 (Ryzen 5 7640HS): 4 599 yuans, environ 575 euros au taux de change

RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition 2023 (Ryzen 7 7840HS): 4 799 yuans, environ 600 euros au taux de change

