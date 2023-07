Ces 5 téléphones Samsung ne recevront plus de mises à jour après la mise à jour vers Android 14

Ces 5 appareils Samsung cesseront de recevoir de nouvelles versions d’Android après Android 14.

Le Samsung Galaxy A52 5G est l’un des terminaux de la société coréenne qui ne recevra pas Android 15

Samsung est, aux côtés d’Apple, le fabricant offrant le meilleur support de mises à jour pour ses smartphones et tablettes, car depuis 2020, il fournit 3 ans de mises à jour du système d’exploitation Android pour ses anciens haut de gamme et milieu de gamme, et quatre ans pour les fleurons des séries Galaxy S, Galaxy A et Galaxy M.

Eh bien, cette année, il y a cinq appareils de la société coréenne qui ne recevront plus de mises à jour après avoir été mis à jour vers Android 14, que nous détaillons ci-dessous.

Quatre Samsung Galaxy A et une Galaxy Tab recevront leur dernière grande mise à jour Android cette année

Comme nous le confirme le site spécialisé SamMobile, Android 14 sera la troisième et dernière mise à jour d’Android pour cinq appareils des familles Galaxy A et Galaxy Tab.

Les 5 terminaux Samsung qui ne seront pas mis à jour au-delà d’Android 14 sont les suivants :

Ainsi, à partir de cette année, ces quatre smartphones et cette tablette Android ne recevront que les mises à jour de sécurité nécessaires et une ou deux mises à jour mineures de One UI, car en 2023, ils atteindront la fin des trois années de support promis par Samsung.

Cela est dû au fait que ces cinq appareils sont arrivés sur le marché il y a trois ans avec Android 11 à bord, ont ensuite été mis à jour vers Android 12 avec One UI 4, puis vers Android 13 avec One UI 5 et avant la fin de l’année, ils recevront Android 14, qui sera finalement leur dernière mise à jour.

Quoi qu’il en soit, Samsung est, aux côtés de Google, la marque de téléphones Android offrant le plus grand nombre d’années de mises à jour sur ses terminaux, car la grande majorité des autres fabricants, dont Xiaomi, realme, OnePlus et OPPO, ne garantissent que deux ans de mises à jour du système d’exploitation.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :