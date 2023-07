Cette nouveauté d’iOS 17 va changer la façon dont nous utilisons Siri.

Une nouveauté d’iOS 17 fait que Siri est capable de traiter des requêtes bilingues.

Bien que Siri ne soit pas à la hauteur des assistants de la concurrence, il semble y avoir un rayon d’espoir à l’horizon pour que cela change. Récemment, nous avons appris qu’Apple aurait développé sa propre version de « ChatGPT » et qu’elle serait testée parmi ses employés, par exemple. De plus, il y a plusieurs nouveautés dans iOS 17 qui améliorent Siri, bien qu’on n’en parle pas beaucoup.

Dans iOS 17, Siri est capable de nous lire des articles sur Safari et de répondre à nos requêtes avec la commande Siri. Bien que cette dernière fonctionnalité soit actuellement uniquement en anglais et sera probablement étendue plus tôt que tard, il y a un travail considérable derrière pour qu’elle comprenne quand nous lui faisons une demande.

En réalité, ces deux nouveautés ne sont pas les seules que nous ayons vues dans iOS 17. L’assistant d’Apple est également capable de comprendre des requêtes bilingues pour la première fois. Bien que ce soit une fonction limitée pour le moment, elle sera sûrement étendue à d’autres langues dans les mois à venir.

Une façon plus personnalisée d’utiliser Siri

Comme nous l’indique TechCrunch, Siri est désormais capable de traiter des requêtes dans deux langues. Pour le moment, cela sera limité à certaines combinaisons de langues indiennes et anglaises, telles que l’hindi, le telugu, le punjabi, le kannada ou le marathi. Mais cela arrivera à d’autres langues comme l’français, en étant capable de comprendre l’français et l’anglais en même temps.

Un exemple concret de ceci serait de demander à Siri « Que indique (phrase en anglais) en français », actuellement pour cela il n’y a aucune réponse, Siri n’est pas capable de nous donner ce que nous cherchons. Mais dans le cas inverse, oui, c’est-à-dire, si nous demandons à l’assistant comment traduire quelque chose, elle le fait.

Avec la nouveauté qui arrivera dans iOS 17, cela changera parce que Siri sera capable de répondre aux deux requêtes. Bien que l’assistant d’Apple ait encore un long chemin à parcourir, ces petits ajouts sont toujours les bienvenus. Espérons que cela s’étendra rapidement et que nous pourrons l’utiliser plus tôt que tard sur notre iPhone.

