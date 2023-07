Temps de changer de navigateur ? Firefox dépasse Chrome en vitesse pour la première fois de son histoire

Les derniers tests de vitesse réalisés par des experts donnent Firefox gagnant par rapport à Chrome.

Si vous utilisez encore Google Chrome comme navigateur par défaut, mais vous êtes préoccupé par la vitesse à laquelle vous naviguez sur Internet, il est peut-être temps de donner une chance à l’une des alternatives les plus célèbres : Mozilla Firefox. En effet, les derniers tests de vitesse de Speedometer ont conclu que, pour la première fois, Firefox est plus rapide que Chrome.

Les tests sont effectués en simulant des situations et des interactions utilisateur réelles, afin de déterminer la vitesse de réponse du navigateur et d’autres capacités liées à la vitesse. Les résultats sont clairs : actuellement, Firefox est un navigateur plus rapide que Chrome.

Jamais auparavant Firefox n’avait été plus rapide que Chrome

Pendant des années, Google Chrome est resté en avance sur Firefox en termes de vitesse. Les différences étaient plus qu’évidentes, mais depuis un certain temps déjà, l’équipe Mozilla travaille à rendre son navigateur plus rapide, grâce à des améliorations de performances et d’autres changements importants. L’arrivée du moteur Quantum a marqué un tournant dans le fonctionnement du navigateur.

En plus d’être désormais plus rapide que Chrome, Firefox présente d’autres avantages, notamment une plus grande préoccupation pour la protection de la vie privée, avec un blocage natif du suivi et d’autres mesures visant à renforcer la protection des données des utilisateurs.

Cependant, même la vitesse supérieure de Firefox ne convaincra peut-être pas les utilisateurs de passer à Firefox. Après tout, Chrome offre de nombreux autres avantages grâce à son intégration dans l’écosystème Google, notamment une gestion des mots de passe ou des favoris plus facile sur n’importe quel appareil, un plus grand nombre d’extensions disponibles, et bien plus encore.

