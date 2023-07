Les Samsung Galaxy S21 FE 5G d’Europe reçoivent une nouvelle mise à jour de sécurité

La dernière mise à jour d’Android arrive sur les Samsung Galaxy S21 FE 5G du continent européen pour résoudre plus de 9 dizaines de vulnérabilités liées à la sécurité et à la confidentialité.

Les Samsung Galaxy S21 FE européens sont mis à jour avec le correctif de sécurité de juillet 2023

Il y a une semaine, la mise à jour d’Android de juillet 2023 est arrivée sur les Samsung Galaxy S21 FE 5G en Inde et maintenant, fidèle à sa promesse de mettre à jour ses meilleurs téléphones avec le dernier correctif de sécurité d’Android dans le monde entier, la société coréenne a déjà commencé à déployer cette mise à jour sur les modèles du continent européen.

Tout comme nous l’a confirmé SamMobile, le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour de sécurité de juillet sur les Samsung Galaxy S21 FE 5G de plusieurs pays européens avec la version du micrologiciel G990BXXS6EWF2.

La mise à jour Android de juillet arrive sur les Galaxy S21 FE d’Europe

La mise à jour Android correspondant au mois de juillet est en cours de déploiement sur les Samsung Galaxy S21 FE 5G de nombreux pays européens, parmi lesquels se trouvent l’Autriche, la Croatie, la France, la Géorgie, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Russie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, la France, la Suède, la Suisse, la République tchèque, les Pays-Bas, le Royaume-Unis et l’Ukraine.

Cette nouvelle mise à jour logicielle comprend le correctif de sécurité de juillet 2023 qui corrigent plus de 90 problèmes de sécurité et de confidentialité, dont 52 ont été découverts par Google etles 38 restants ont été détectés par Samsung elle-même.

https://www.youtube.com/watch?v=-aL4QJVW2ww

De plus, ce correctif de sécurité corrige un grand nombre d’erreurs générales détectées dans l’interface utilisateur, One UI, et améliore les performances du dernier terminal de la famille Fan Edition.

Le Samsung Galaxy S21 FE est sorti sur le marché début 2022 avec Android 12 et One UI 4, à la fin de l’année dernière, il a été mis à jour vers One UI 5 basé sur Android 13 et il devrait recevoir Android 14 avec One UI 6 avant la fin de 2023.

Si vous avez un Galaxy S21 FE 5G et que vous souhaitez vérifier si vous avez déjà reçu cette mise à jour, il vous suffit d’entrer dans les paramètres de votre téléphone et d’accéder à la section Mise à jour du logiciel.

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre smartphone avec la dernière mise à jour de sécurité d’Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :