Le Sous-système Windows pour Android reçoit plusieurs changements avec la mise à jour de juillet.

Chaque mois, Microsoft publie une nouvelle mise à jour pour Windows Subsystem for Android, et la mise à jour de ce mois est maintenant disponible, apportant de nombreuses améliorations et modifications à WSA sur Windows 11. Comme d’habitude, la mise à niveau est diffusée sur tous les canaux du programme Windows Insider et vous pouvez facilement installer la nouvelle mise à jour. Lisez la suite pour en savoir plus.

Microsoft a publié la mise à jour graduée du Windows Subsystem for Android avec le numéro de version 2306.40000.4.0. Comme il s’agit d’une mise à jour incrémentielle, elle nécessite une petite quantité de données à télécharger.

La mise à niveau d’aujourd’hui apporte des améliorations à la compatibilité de la caméra, au mode image dans l’image (PIP), aux corrections de stabilité pour les appareils Arm, à l’affichage des dossiers OneDrive pour les applications Android, à une meilleure expérience de la barre des tâches avec la souris et le clavier en mode plein écran, et améliore les paramètres avancés. La mise à jour ajoute également le correctif de sécurité mensuel.

Les autres changements incluent un nouveau nom pour le réseau local en tant que réseau avancé dans les fonctionnalités expérimentales, une option pour changer le dossier partagé par défaut, une demande d’autorisations d’application, un nouveau format de fichier en lecture seule EROFS vers EXT4, un meilleur support du glisser-déposer, une mise à jour du noyau Linux vers 5.15.104, et plus encore.

Voici la liste complète des modifications.

Améliorations de la compatibilité de la caméra.

Le mode plein écran avec F11 affiche désormais la barre des tâches en survol pour améliorer l’expérience de la souris et du toucher.

Le réseau local (sous Paramètres avancés – Fonctionnalités expérimentales) remplace maintenant « Réseau avancé ». Les applications Android peuvent se connecter aux appareils sur le même réseau, sur toutes les versions de Windows 11, respectent les règles du pare-feu Windows et fonctionnent avec les VPN.

Le partage des dossiers utilisateur (sous Paramètres avancés – Fonctionnalités expérimentales) donne désormais aux utilisateurs la possibilité de modifier leur dossier partagé par défaut.

Le sous-système demandera maintenant si une application essaie d’utiliser une autorisation que le sous-système n’a pas.

Le sous-système est passé d’EROFS à EXT4 pour les disques en lecture seule.

Correction du problème des dossiers OneDrive qui n’apparaissent pas dans les applications Android.

Prise en charge du glisser-déposer pour plus de types de fichiers.

Améliorations du mode image dans l’image (nouveaux boutons d’interface utilisateur en PIP).

Le mode d’exécution partielle est maintenant activé par défaut pour les appareils disposant d’au moins 16 Go de mémoire.

Corrections de stabilité pour les appareils Arm.

Mise à jour du noyau Linux vers 5.15.104.

Mises à jour de sécurité Android 13.

Comme je l’ai dit précédemment, la version de ce mois-ci est disponible sur tous les canaux Windows Insider, vous pouvez donc vous rendre sur le Microsoft Store et vérifier les nouvelles mises à jour dans la bibliothèque et mettre à jour WSA vers la version 2306.40000.4.0.

