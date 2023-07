Tu ne t’intéresses plus, mais voici le nouveau portable de HTC.

Le nouveau HTC U23 est officiel avec un écran OLED de 120 Hz, le Snapdragon 7 Gen1 et la technologie VIVERSE intégrée.

Ceci est le nouveau HTC U23, un milieu de gamme plus abordable avec VIVERSE intégré.

Elle a été une pionnière dans cette industrie et c’est peut-être pour cela que nous lui tenons tant à cœur, mais ce qui est vrai, c’est que HTC a depuis longtemps perdu le cap dans le domaine des smartphones, sans que personne ne sache pourquoi ils persistent à nous présenter des téléphones mobiles sans aucun sens, sans stratégie, ni même une logique commerciale défendable. En réalité, ce nouveau HTC U23 est tellement similaire au HTC U23 Pro que nous connaissions depuis un certain temps, que sa justification est assez difficile, sauf qu’elle permet de réduire un peu plus les prix finaux.

En tout cas, nous ne prendrons pas en compte les stratégies d’une entreprise que nous aimerions voir revenir en force sur ce marché, donc nous sommes là pour vous présenter ce nouveau terminal que HTC a officiellement présenté sur son site web à Taïwan et c’est précisément ce que nous allons faire… Vous nous accompagnez pour découvrir les dernières nouveautés de HTC ?

Fiche technique

Encore une fois, la caractéristique la plus remarquée de ce HTC U23 Pro sera l’inclusion de VIVERSE parmi ses équipements technologiques. En effet, ces derniers téléphones HTC sont entièrement compatibles avec la plateforme ouverte et sécurisée pour créer des environnements et des mondes virtuels développée par la maison taïwanaise ces derniers mois. De plus, il peut également être utilisé avec les lunettes, ou plutôt le casque HTC VIVE XR Elite vendu séparément, ce qui permet au metaverse et aux nouvelles réalités virtuelles et augmentées de lui donner un petit quelque chose de différent que certains rechercheront et apprécieront.

En tout cas, sinon, il s’agit d’un smartphone Android de milieu/haut de gamme à un prix plus abordable, avec une base matérielle assez intéressante qui est basée sur la puce Snapdragon 7 Gen1 de Qualcomm, qui offre une technologie en 4 nanomètres ainsi qu’une puissance efficace à des consommations d’énergie contenues, en plus d’un GPU Adreno 644 pour gérer la partie graphique.

Ce SoC animera un écran OLED de 6,7 pouces et une résolution FHD+ au format 20:9, avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels, ainsi qu’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 hertz avec LTPO.

Ce HTC U23 est un téléphone de milieu de gamme avec de très bonnes spécifications, son principal argument étant de disposer nativement de l’application VIVERSE et de l’accès au métaverse proposé par HTC.

En ce qui concerne la mémoire, il dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage extensible avec des cartes microSD, ce qui est utile et presque indispensable pour stocker des contenus à 360 degrés, tandis que la connectivité sera complète jusqu’à la 5G SA/NSA avec double SIM, ainsi que les protocoles habituels comprenant notamment : Wi-Fi 6 802.11ax bi-bande, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB de type-C et une prise jack audio standard pour les écouteurs, ce à quoi personne ne s’attendait.

Tout cela dans un boîtier avec une protection IP67 contre l’eau et la poussière, du verre Gorilla Glass Victus de Corning et des dimensions de 166,6 x 77,09 x 8,88 millimètres pour un poids de 202 grammes, dans lequel se trouve une batterie de 4 600 mAh, qui se recharge par câble jusqu’à 30 watts et sans fil jusqu’à 15 watts.

En ce qui concerne le logiciel et le multimédia, il dispose d’Android 13 et de plusieurs caméras, dont un capteur frontal de 32 mégapixels associé à un système triple à l’arrière de 64 mégapixels pour l’objectif principal, 8 mégapixels pour l’objectif ultra grand angle et un capteur supplémentaire de 2 MP avec des fonctions de calcul de profondeur.

HTC U23, prix et date de sortie

Cette dernière création de HTC aura du mal à s’imposer à l’international, du moins dans un premier temps, puisque le fabricant n’a promu que le lancement dans son pays d’origine, Taïwan, à partir du 25 juillet 2023.

Il n’y a pas d’informations supplémentaires sur une expansion internationale, bien que nous sachions qu’il sera disponible en couleurs Aqua Blue et Roland Violet à un prix encore indéterminé qui devrait tourner autour de 400 euros en tenant compte des prix taïwanais du HTC U23 Pro.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette publication, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez le canal des bonnes affaires d’Netcost-security.fr pour connaître les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :