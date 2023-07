Ces 5 produits technologiques de Xiaomi sont en promotion pour une durée limitée

Il est temps de vous faire plaisir technologiquement : tous ces gadgets Xiaomi sont en promotion.

Il vient de sortir mais le Redmi Watch 3 Active bénéficie déjà d’une réduction intéressante

Un des avantages d’AliExpress est l’énorme quantité de produits Xiaomi que l’on peut trouver en promotion, faisant le bonheur des fans de technologie et en particulier de la marque orange. Dans ce sens, et pour vous aider à faire le tri, nous avons sélectionné 5 bonnes réductions de prix sur divers produits de la marque.

Il s’agit d’une sélection destinée à vous faire plaisir ou à surprendre quelqu’un de spécial sans dépenser trop d’argent. Il y a un téléphone portable et une tablette, mais aussi des écouteurs sans fil, une montre connectée et même une friteuse à air. Autrement dit, vous avez le choix.

Faites-vous plaisir avec Xiaomi

Xiaomi Redmi Watch 3 Active. Disponible à l’achat dans notre pays depuis quelques jours seulement, le Redmi Watch 3 Active est une montre connectée qui améliore de nombreuses fonctionnalités des classiques Mi Band. Vous pouvez l’utiliser pour suivre votre activité physique et surveiller votre santé, mais aussi pour répondre aux appels via Bluetooth, car il est équipé d’un microphone et d’un haut-parleur. Par ailleurs, il a une autonomie de jusqu’à 12 jours et un écran de 1,83 pouces, une taille généreuse qui en réalité un accessoire idéal pour les sportifs.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Xiaomi Redmi Note 12 Pro. La version 4G du Redmi Note 12 Pro 5G bénéficie d’une réduction de plus de 100 euros sur la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, une baisse de 33% pour un téléphone qui n’est sur le marché que depuis 4 mois à peine. Il s’agit d’un solide milieu de gamme qui comprend un appareil photo de 108 mégapixels, un écran AMOLED de 6,67 pouces, une charge rapide de 67 W et MIUI 13. C’est peut-être la meilleure preuve qu’un téléphone bon, beau et abordable existe.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Xiaomi Air Fryer. Une autre réduction intéressante concerne la friteuse à air chaud de Xiaomi. Il s’agit du modèle original, qui connaît un grand succès depuis quelques années, ce qui n’est pas étonnant compte tenu de toutes les fonctionnalités qu’il offre : il est programmable depuis un téléphone portable, peut maintenir les aliments chauds pendant 24 heures, a un écran OLED tactile… Et en plus, il est compatible avec des centaines de recettes intelligentes que vous pouvez consulter et ajuster depuis votre téléphone.

Xiaomi Air Fryer

Xiaomi Mi Pad 5. Avec une réduction de 150 euros, la Mi Pad 5 est l’une des meilleures tablettes Android bon marché que vous pouvez acheter en ce moment. Bien qu’elle ait déjà une successeur, la Pad 5 reste un excellent achat : elle est dotée d’un écran de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de 6 Go de RAM, de quatre haut-parleurs et d’une batterie longue durée. Elle est également compatible avec le Smart Pen de Xiaomi, ce qui permet de l’utiliser également pour le dessin ou la conception graphique.

Xiaomi Mi Pad 5

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite. Enfin, nous nous tournons vers les Redmi Buds 3 Lite, des écouteurs Bluetooth abordables, confortables et résistants à l’eau et à la poussière. Ils n’incluent pas d’annulation active du bruit, mais ils sont parmi les meilleurs pour leur prix. Ils disposent du Bluetooth 5.2, de commandes tactiles et d’une batterie pouvant durer jusqu’à 18 heures avec l’aide de l’étui de charge.

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite

