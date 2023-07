Ce sont les emojis les plus utilisés de 2023 selon la Wikipedia des émoticônes

De nos jours, il est difficile de trouver quelqu’un qui n’utilise pas d’emojis quotidiennement. Petit à petit, en même temps que la messagerie numérique via les réseaux sociaux est devenue de plus en plus populaire, elle a gagné de plus en plus d’adeptes. C’est pourquoi il est probable que vous ayez déjà vous-même demandé quels sont les emojis les plus utilisés par les utilisateurs, et EmojiPedia l’a étudié en profondeur pour révéler quels sont les plus populaires.

Le rire nous unit également dans le monde numérique

En effet, le rire nous unit également dans les environnements virtuels, c’est pourquoi l’emoji rire aux larmes occupe non seulement la première place, mais sa variante rire aux éclats occupe également la deuxième place. L’EmojiPedia, à travers l’analyse de plus de 6 milliards de tweets. Il convient de rappeler qu’il n’est pas possible d’analyser des messageries comme WhatsApp ou Telegram en raison de leur confidentialité, c’est pourquoi Twitter était l’option la plus viable.

Dans les autres positions du top 10, nous trouvons l’emoji pleurs à la troisième place, l’emoji avec des cœurs dans les yeux à la quatrième place, et le smiley classique à la cinquième place. Ensuite, de la sixième à la dixième place, se trouvent l’emoji souriant avec des cœurs, l’emoji souriant avec une goutte sur le front, l’emoji montrant les dents avec un sourire, l’emoji envoyant un baiser avec un cœur, et l’emoji avec des yeux de mouton.

L’incommensurable monde de la communication emoji

Depuis qu’ils se sont imposés comme un élément de communication fréquent dans le monde numérique, notre propre esprit a été capable de traiter les emojis comme un élément de communication assez viable, universel et facile à comprendre. C’est pourquoi de nouveaux emojis sont constamment ajoutés à nos appareils mobiles.

De cette manière, nous obtenons de plus en plus d’éléments de communication qui, en plus d’être des ressources, peuvent être utilisés pour communiquer ou même pour jouer à des jeux comme deviner des films. D’ailleurs, si vous êtes de ceux qui ont du mal à comprendre les emojis, il existe également des applications qui fonctionnent comme des traducteurs d’emojis et qui peuvent sûrement vous aider à améliorer la communication avec eux. Ce sont les nouveaux temps !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :