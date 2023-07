Nubia Z50S Pro, la bête chinoise avec Snapdragon 8 Gen 2 amélioré et objectif 35 mm que vous ne pourrez pas acheter

Le nouveau Nubia Z50S Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,78 pouces à 120 Hz, d’un appareil photo principal de 50 MP avec une taille de capteur de 1/1,49″ et d’une batterie de 5 100 mAh avec charge ultra-rapide de 80 W.

Le module de caméra impressionnant du Nubia Z50S Pro dans une couleur blanc glace spectaculaire

Après avoir récemment présenté deux nouveaux smartphones gaming haut de gamme et milieu de gamme, les RedMagic 8S Pro et Nubia Neo 5G, la marque de flagship appartenant à ZTE vient d’annoncer en Chine un nouveau « monstre » Android qui ne sera très probablement pas commercialisé en dehors du pays asiatique.

Il s’agit du Nubia Z50S Pro, un smartphone haut de gamme qui se distingue par le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 et par un appareil photo principal avec une lentille de 35 millimètres.

Nubia Z50S Pro, toutes les informations

Sur le plan esthétique, le Nubia Z50S Pro opte pour un design agressif avec un dos en cuir synthétique et un grand module circulaire de caméras occupant la bande supérieure dans lequel se trouvent ses trois capteurs photo. Il est disponible en trois couleurs : noir, beige et blanc. Ce dernier est le plus original car il présente un anneau opalescent autour du module de caméras.

Le Nubia Z50S Pro ne lésine pas sur les performances, en commençant par un grand écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 1 260 x 2 800 pixels au format 20:9, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une fréquence d’échantillonnage tactile de rien de moins que 1 000 Hz.

Sous le capot du nouveau porte-étendard non gaming de Nubia, nous trouvons le Snapdragon 8+ Gen 2, le chipset de Qualcomm le plus avancé à ce jour, qui est accompagné de deux versions de RAM de 12 et 16 Go et de deux variantes de stockage interne de 256 Go et 1 To.

Mais, sans aucun doute, le joyau de la couronne du Nubia Z50S Pro est sa section photo, car le nouveau flagship de Nubia est équipé d’un triple module de caméras arrière où le grand protagoniste est un capteur principal de 50 mégapixels équipé d’ une lentille de 35 millimètres d’une taille de 1/1,49″ et avec une ouverture focale de f/1,59 et OIS (stabilisation optique de l’image).

Ce superbe appareil photo est bien soutenu par un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, qui fonctionne également comme une caméra macro, équipé d’une lentille de 13 millimètres avec un angle de vue de 125° et une ouverture focale de f/2,0 et par un capteur téléobjectif de 16 mégapixels avec une lentille de 80 millimètres et une ouverture focale de f/2,4 et OIS.

Ci-dessous, nous vous présentons une petite galerie de photos prises avec le Nubia Z50S Pro partagée par la société via Weibo :

Le Nubia Z50S Pro ne fait également aucun compromis en termes d’autonomie, car il est équipé d’une grande batterie de 5 100 mAh avec une charge ultra-rapide de 80 W. À cet égard, selon le fabricant, une utilisation modérée du terminal peut vous permettre d’atteindre jusqu’à 37 heures d’autonomie de la batterie.

Nubia Z50S Pro : disponibilité et prix

Le Nubia Z50S Pro est déjà disponible à l’achat en Chine via la boutique officielle du fabricant dans ses trois couleurs disponibles, en tenant compte du fait que le blanc est plus cher que les deux autres, et avec différentes options de mémoire et les prix officiels suivants :

Nubia Z50S Pro 12/256 Go : 3 699 yuans, environ 460 euros au taux de change actuel

Nubia Z50S Pro 12/1 To noir et beige : 3 999 yuans, environ 498 euros au taux de change actuel

Nubia Z50S Pro 12/1 To blanc : 4 099 yuans, environ 510 euros au taux de change actuel

Nubia Z50S Pro 16/1 To noir et beige : 4 399 yuans, environ 547 euros au taux de change actuel

Nubia Z50S Pro 16/1 To blanc : 4 499 yuans, environ 560 euros au taux de change actuel

