Un design de caméra renouvelé pour le premier membre de la famille Redmi Note 13 : voici à quoi ressemble le nouveau Redmi Note 13 Pro+.

Les Redmi Note 12 ont été lancés sur le marché fin 2022 en Chine et début 2023 en Occident. La série Redmi Note 12 est depuis longtemps disponible dans les stores, c’est pourquoi les yeux du secteur se tournent maintenant vers Xiaomi, qui travaille sans aucun doute depuis des mois sur ses successeurs. Jetons un coup d’œil au Redmi Note 13 Pro+ ?

C’est une politique standard : vous lancez un téléphone et le lendemain, vous commencez à travailler sur son successeur. La famille Redmi Note est l’une des meilleures ventes et plus appréciées de Xiaomi, et elle promet de continuer ainsi l’année prochaine avec les Redmi Note 13, dont nous commençons à découvrir le design de son modèle le plus haut de gamme.

Un nouveau module de caméra pour le Redmi Note 13 Pro Plus

Juste la semaine dernière, il a été révélé que le Redmi Note 13 avait été enregistré auprès de l’Unité de Certification de la CCE sous le numéro de modèle 2312DRAABG, et qu’il serait également l’un des premiers terminaux Xiaomi à être livré avec MIUI 15. Aujourd’hui, via le ‘tipster’ chinois Digital Chat Station, nous avons eu un premier aperçu de son apparence et de son module de caméra.

Le schéma dévoilé du Xiaomi Redmi Note 13 Pro+

DCS a divulgué sur le réseau social Weibo – le Twitter chinois – un schéma du Redmi Note 13 Pro+ où l’on peut voir la présence de deux grands objectifs, un objectif auxiliaire dans la configuration de la caméra arrière de l’appareil, et un orifice pour un flash LED, ce qui indique que le dispositif sera doté d’une configuration de triple caméra comme son prédécesseur, le Redmi Note 12 Pro+, qui dispose également d’un module arrière triple avec des fonctionnalités premium telles que la stabilisation optique OIS.

Cependant, il semble que Xiaomi cherche à valoriser davantage l’élément de la caméra dans la version haut de gamme des prochains Redmi Note. Et cela se fait avec un design plus prononcé pour la rendre visuellement plus attrayante.

Réduction des bordures sur le futur Redmi Note 13 Pro Plus ?

En plus de la configuration de la caméra, les images révélées révèlent également un écran frontal avec des bordures considérablement fines, ce qui suggère que Xiaomi aurait pu les réduire davantage, même si la question est de savoir si cela s’appliquera à tous les modèles de la série Redmi Note 13 ou seulement au 13 Pro+.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Évidemment, et comme nous le soulignons toujours, tant que Xiaomi ne s’exprime pas, toutes ces informations ne sont pas confirmées et doivent être prises avec prudence, même si cela concerne pratiquement tous les téléphones et il est rare qu’un modèle ne soit pas victime de fuites concernant ses nouvelles fonctionnalités les plus marquantes avant son annonce officielle.

Source | Xiaomiui

