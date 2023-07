Cela ressemble à un mini vaisseau spatial, mais en réalité c’est la nouvelle machine à café en capsules de LG

En plus de son design particulier, la Duobo by LG Labs se distingue par le fait d’être la première machine à café du marché capable d’extraire du café de deux capsules différentes en même temps.

En plus de son design unique, la Duobo by LG Labs se démarque en tant que première machine à café du marché capable d’extraire du café de deux capsules différentes simultanément.

Voici la Duobo, une nouvelle cafetière à capsules révolutionnaire développée par LG by Labs

Il y a quelques années, LG Electronics a décidé de se retirer du marché des téléphones Android pour se concentrer sur le développement d’autres produits. Aujourd’hui, il vient de présenter le premier appareil créé par LG Labs, une plateforme lancée lors de la dernière édition du CES 2023 pour mettre sur le marché des appareils révolutionnaires et fonctionnels.

Il s’agit de la Duobo by LG Labs, une cafetière à capsules au design disruptif qui ressemble à un mini vaisseau spatial, mais qui offre des fonctionnalités vraiment intéressantes, que nous allons vous détailler ci-dessous.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la Duobo by LG Labs, la cafetière à capsules la plus innovante du marché.

LG vient d’annoncer sa première cafetière à capsules, la Duobo by LG Labs, créée en collaboration avec Duobo, une start-up spécialisée dans les technologies de préparation du café.

La première chose que l’on remarque avec la Duobo by LG Labs est sans aucun doute son design, car cette cafetière en forme de sonde spatiale veut rendre hommage au premier alunissage d’Apollo 11 sur la lune en 1969.

Le deuxième point le plus remarquable de cette cafetière à capsules est qu’elle est équipée d’un écran IPS Full HD qui sert de support pour les tasses dans lesquelles le café sera extrait. Ce panneau nous offre une expérience totalement différente lors de la préparation du café, car il nous permet de configurer le type de café que nous souhaitons préparer et il affiche une série d’animations exclusives créées par Duobo ainsi que des informations liées au café que nous préparons.

Cependant, la chose la plus révolutionnaire de cette cafetière se trouve à l’intérieur, car la Duobo by LG Labs est la première cafetière à capsules du marché à disposer d’un système d’extraction double capsule qui vous permet de préparer deux types différents de café en même temps, par exemple un café noir et un décaféiné.

Cette nouvelle cafetière créée par Duobo et LG est compatible avec des capsules de café de différentes marques et offre une large variété d’intensités, de torréfactions et de saveurs afin que les utilisateurs puissent combiner et créer leurs propres mélanges.

De plus, Duobo a créé une application mobile qui vous permet de régler avec précision la température et la pression de chaque tasse de café et de mesurer la consommation énergétique de chaque extraction de café afin de surveiller au maximum la consommation d’électricité. De plus, cette application sera régulièrement mise à jour avec les données d’utilisation des utilisateurs afin de découvrir quels types de café ils apprécient le plus et ainsi leur recommander de nouvelles variétés de café adaptées à leurs goûts.

Duobo by LG Labs: disponibilité et prix

La Duobo by LG Labs est déjà disponible en pré-commande sur la plateforme de financement participatif Kickstarter au prix promotionnel de 399 dollars, soit environ 356 euros au taux de change actuel, et les premières unités arriveront chez leurs nouveaux propriétaires à partir de décembre 2023.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :