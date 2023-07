Alan Dye, vice-président du design d’interface humaine chez Apple, parle de visionOS lors d’une interview

Alan Dye, vice-président d’Apple, raconte des détails intéressants sur visionOS et les Apple Vision Pro lors d’une récente discussion à laquelle il a participé.

Apple parle de visionOS lors d’une récente interview

Le Apple Vision Pro a été présenté en juin dernier lors de la WWDC 23 ou conférence des développeurs comme le premier ordinateur spatial d’Apple. Bien que le Vision Pro soit prévu pour être lancé en 2024, nous connaissons déjà des détails sur l’appareil, tels que les plans d’Apple pour son lancement, ou que TestFlight, l’application pour tester les applications en version bêta de l’entreprise, supporte déjà les applications pour visionOS, le système d’exploitation des lunettes Apple.

Et c’est récemment qu’Alan Dye, vice-président du Design d’Interface Humaine chez Apple, en a parlé lors d’une interview sur le podcast appelé Design Matters de Debbie Millman. Dans l’interview, qui dure un peu plus d’une heure, Dye parle de visionOS et des Apple Vision Pro, en commentant des choses vraiment intéressantes.

Une grande révolution technologique et informatique

La première chose qu’Alan Dye précise est que l’Apple Vision Pro n’est pas un jouet, mais un ordinateur spatial. De plus, le visionOS, le système d’exploitation qui l’accompagne, est le fruit de nombreuses années de travail et représente une grande révolution à la fois informatique et technologique. Rappelons que le visionOS sera basé sur les gestes des utilisateurs, permettra de travailler avec le Mac et sera capable de reconnaître les objets grâce à la fonctionnalité Recherche Visuelle.

Pour faire de l’Apple Vision Pro un ordinateur spatial, Apple a intégré l’un de ses microprocesseurs les plus puissants, 12 caméras dont certaines sont infrarouges, un écran avec une résolution 4K améliorée pour chaque œil, ainsi que la fonctionnalité EyeSight, qui permet au porteur de voir en premier plan tout ce qui se passe autour de lui.

S’ajoute à tout cela la magie de visionOS, le système d’exploitation qui, selon tous ceux qui ont pu le tester, est très simple et intuitif à utiliser grâce aux interactions facilitées avec celui-ci. Ainsi, l’Apple Vision Pro peut être utilisé par n’importe qui grâce, comme nous l’avons dit, à sa facilité d’utilisation.

Alan Dye, fier de ce qu’Apple a accompli avec les Vision Pro

Lors de la discussion à laquelle a participé Alan Dye, vice-président du Design d’Interface Humaine d’Apple, il commente également combien il est fier du travail réalisé par toute l’équipe de design de l’entreprise pour atteindre ce qui a été réalisé avec visionOS. Non seulement un appareil de réalité mixte très performant, mais aussi un système d’exploitation facile à utiliser pour les utilisateurs, même si compte tenu des caractéristiques de l’appareil, ce n’était pas une tâche simple.

Dans le podcast, Dye parle également de ses débuts dans l’entreprise et de certaines de ses implications dans la création de l’Apple Watch. Ce type d’interviews donné par les cadres d’Apple est toujours intéressant à lire ou à écouter. L’opinion ou l’expérience de personnes impliquées dans des projets de cette envergure est toujours agréable à consommer, surtout pour les fans de la société à la pomme.

