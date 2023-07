L’histoire de l’œuf et de la poule de Xiaomi n’est aucun secret : MIUI a existé avant les téléphones qui la portent maintenant.

Malgré le fait que l’histoire de Xiaomi ne soit pas comprise sans sa couche de personnalisation MIUI et contrairement à ce que nous pensions tous, ce système a été lancé bien avant le premier téléphone de la marque, le Xiaomi Mi 1. Cette couche avait déjà conquis de nombreux fans dès son lancement, ce qui a fait du Mi 1 un véritable succès commercial avec un impressionnant 300 000 unités réservées en seulement 34 heures.

Cela marquait sans aucun doute un tournant pour l’entreprise, car il n’était pas du tout habituel qu’une entreprise qui n’avait jamais lancé de téléphone obtienne de tels chiffres dès son premier essai. Cependant, en plus d’un prix défiant toute concurrence à l’époque, on ne peut nier que MIUI a une grande part de responsabilité dans tout cela, et cela reste encore aujourd’hui l’une des couches de personnalisation les plus utilisées dans le monde.

Xiaomi a bien réussi à vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué

Nous devons remonter jusqu’au 16 août 2010 pour retrouver le lancement officiel de MIUI dans sa première version. Ce système a été développé par 100 adeptes d’Android qui avaient l’intention de créer une version beaucoup plus simple à utiliser et optimisée par rapport à ce que les autres marques proposaient avec Android Stock.

Ces utilisateurs ont utilisé le code source d’Android comme référence pour développer MIUI V1, mais ils ont toujours pris en compte les avis des utilisateurs afin de créer le meilleur système d’exploitation possible. En réalité, cette philosophie est encore maintenue aujourd’hui avec MIUI 14, même si, comme vous pouvez l’imaginer, la marge d’amélioration est beaucoup plus réduite par rapport à ses débuts.

Pour les curieux, nous devons vous dire que cette première version était basée sur Android 2.1 Eclair, et ce n’est qu’en 2013 que Xiaomi a lancé ses propres polices à l’intérieur de l’interface MIUI. Par conséquent, bien que ce soit un logiciel entièrement modifié, l’influence d’Android se faisait sentir dans de nombreuse parties du système.

À ce stade, on pouvait déjà considérer que Xiaomi avait rencontré un grand succès avec sa couche de personnalisation, qui avait été installée sur des milliers d’appareils Android, donc le passage logique était de lancer un téléphone propre intégrant nativement ce système et optimisé pour cela. Le risque ne semblait pas très élevé, mais les chiffres ont pulvérisé toutes les attentes.

Le Xiaomi Mi 1 a été un coup sur la table plus fort que prévu

Avec toutes ces données en tête, Xiaomi a décidé de lancer son premier téléphone de l’histoire le 16 août 2011, soit exactement un an plus tard. Le Xiaomi Mi 1 se démarquait par l’intégration native de MIUI, sans avoir besoin d’installer une ROM supplémentaire, un processus qui ne convainquait pas beaucoup de personnes et qui rendait ce smartphone encore plus intéressant.

La philosophie de ce terminal était claire : offrir beaucoup pour un prix très bas. En réalité, son prix de présentation était seulement de 1 999 yuans, soit environ 250 euros, un coût qui ne correspondait pas à la puissance offerte par son processeur Qualcomm Snapdragon S3, un processeur double cœur cadencé à 1,5 GHz accompagné de 1 Go de RAM et de 4 Go de stockage.

Aujourd’hui, ces chiffres sont pratiquement ridicules, mais il faut tenir compte du fait que nous étions à une époque complètement différente. Par conséquent, la combinaison de performances, de système d’exploitation et de prix a fait de ce téléphone un véritable succès et a marqué le cours de l’histoire de Xiaomi.

