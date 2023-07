Mauvaises nouvelles : les iPhone 15 seraient retardés de quelques semaines.

Les iPhone 15 pourraient retarder leur lancement de quelques semaines et être lancés en octobre.

Les iPhone 15 pourraient être retardés de quelques semaines

Bien qu’Apple aime les traditions et célèbre depuis de nombreuses années les présentations et les lancements de ses nouveaux iPhone en septembre, il semble que cela changera à nouveau en 2023 avec le lancement des iPhone 15. Selon les dernières rumeurs, les prochains iPhone pourraient connaître un léger retard et être lancés en octobre.

Cette situation n’est pas nouvelle. Car si c’est vrai, ce ne serait pas la première fois que nous le voyons. Lorsque Apple a lancé la série iPhone 12 il y a quelques années, elle ne l’a pas fait selon le timing habituel, mais un mois plus tard. Cela arriverait également cette année avec les iPhone 15, selon la même source qui avait raison en 2020.

Le lancement des iPhone 15 serait retardé à octobre

Le respecté Wamsi Mohan, qui, comme nous l’avons dit, avait prédit le retard des iPhone 12, a récemment déclaré que la même chose se produirait cette année avec les iPhone 15. Selon les enquêtes menées dans la chaîne d’approvisionnement, ce lancement pourrait être retardé jusqu’au quatrième trimestre de l’année. C’est-à-dire d’octobre à décembre.

Bien que nous puissions dire qu’il s’agit d’une information provenant d’une source fiable, il est vrai que aucune raison spécifique n’est donnée pour ce possible retard du lancement des iPhone 15. Cela indique que cette fois, nous devrions prendre ces informations avec un certain scepticisme. La seule chose qui pourrait nous faire penser que cela pourrait se reproduire, ce sont les précédents.

Une autre raison de penser que les iPhone 15 pourraient être retardés est de regarder ce qui s’est passé l’année dernière avec les iPhone 14 Plus, qui ont été lancés quelques semaines plus tard, tandis que les autres modèles ont suivi le timing habituel. Cela pourrait également se produire avec les modèles de 2023, notamment avec les modèles Pro Max, car il est rumeur qu’ils auront des exclusivités telles que l’objectif périscope.

Quoi qu’il en soit, cette information n’est qu’une rumeur. Y a-t-il des précédents ? Oui. Peut-il se reproduire ? Aussi. Mais cela n’indique pas que cela se produira à nouveau avec les iPhone 15. La seule chose que nous pouvons faire maintenant est d’attendre que Apple confirme les dates et de voir si nous avions raison ou non. Espérons que ce soit la deuxième option.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :