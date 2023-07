Bonnes nouvelles: ces deux smartphones Xiaomi lancés en 2023 peuvent enfin être mis à jour vers Android 13

Ils disent qu’il n’est jamais trop tard pour donner de bonnes nouvelles, et c’est un parfait exemple. Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, l’un des points les plus critiqués de Xiaomi est qu’il lance parfois des téléphones sur le marché avec une version d’Android obsolète par rapport à celle que nous avons actuellement, bien que heureusement, tôt ou tard il résout ce problème.

Et c’est précisément le cas des populaires Redmi Note 12 Pro 5G et Redmi Note 12 Pro+ 5G, deux appareils qui ont été présentés il y a environ quatre mois en France et qui arrivaient avec Android 12 dans leur besace. Actuellement, après une longue attente, enfin les deux peuvent être mis à jour vers la dernière version d’Android 13.

Les Redmi Note 12 Pro+ 5G et Pro 5G, désormais disponibles avec Android 13

Dans ce cas, grâce aux informations que nous avons pu obtenir grâce à MIUIes, nous pouvons vous dire que le Redmi Note 12 Pro 5G ainsi que le Redmi Note 12 Pro+ 5G viennent de recevoir la version V14.0.3.0.TMOEUXM de MIUI 14, une mise à jour basée sur Android 13 mais qui pour le moment ne pourra être installée que par les utilisateurs inscrits au programme Mi Pilot de la marque.

Bien sûr, cette limitation sera temporaire puisque dans les prochains jours, les personnes possédant l’un de ces téléphones recevront cette mise à jour via OTA avec les avantages que cela comporte. En effet, grâce à l’incorporation de la dernière version d’Android 13, l’optimisation des deux appareils sera considérablement améliorée et ils recevront même des fonctionnalités supplémentaires comme la personnalisation des icônes dans MIUI.

Par conséquent, il ne nous reste plus qu’à attendre que Xiaomi commence à déployer cette version de manière stable afin que tous les utilisateurs puissent en profiter sans aucune limitation. Il est vrai que cela arrive un peu tard par rapport à ce qui était initialement prévu, mais au moins nous avons déjà la confirmation que nous pourrons en profiter très bientôt.

