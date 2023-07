Retard prévu de l’iPhone 15 par l’analyste qui avait bien prédit l’iPhone 12.

Un analyste de la Bank of America (BoA), qui avait prédit correctement que l’iPhone 12 ne serait pas mis en vente en septembre 2020, suggère maintenant que nous pourrions voir un retard similaire pour l’iPhone 15.

Wamsi Mohan, analyste chez BofA Global Research, a déclaré dans une note d’investissement que la gamme d’iPhones de cette année pourrait encore être mise en vente en octobre plutôt qu’en septembre…

Retard de l’iPhone 12, en 2020

En mars 2020, soit six mois avant le lancement prévu de la gamme iPhone 12 en septembre, Mohan avait déclaré que les nouveaux modèles ne seraient pas mis en vente avant fin octobre.

Les analystes de la Bank of America ont publié un rapport prédisant que la série phare d’iPhones 5G pourrait être retardée d’un mois, en raison de l’impact du coronavirus COVID-19 sur la chaîne d’approvisionnement.

Cette prédiction s’est avérée juste, bien que le retard ait été encore plus long pour deux des quatre modèles. Le modèle de base de l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro ont été expédiés aux clients le 23 octobre, tandis que le mini et le Pro Max ne l’ont pas été avant le 13 novembre.

Retard probable de l’iPhone 15, de quelques semaines

Mohan affirme que des vérifications effectuées auprès d’entreprises de la chaîne d’approvisionnement d’Apple suggèrent que l’iPhone 15 sera également retardé, bien que cela se compte en « quelques semaines ».

Barron’s a vu la note d’investissement.

L’analyste Wamsi Mohan de BofA Global Research a relevé mercredi son objectif de prix sur les actions d’Apple à 210 dollars, contre 190 dollars, mais a réitéré sa note « Neutre » sur le titre. Il s’est dit préoccupé par le fait que les ventes d’iPhone pour l’exercice fiscal de septembre 2023 pourraient être inférieures aux estimations consensuelles. Dans une note de recherche, Mohan a déclaré que les résultats du trimestre de juin, dont la publication est prévue pour le 3 août, devraient être « largement conformes » aux estimations de la rue, mais il s’inquiète des orientations du quatrième trimestre, affirmant que ses vérifications de canal indiquent que le lancement de l’iPhone 15 pourrait être retardé de quelques semaines, repoussant ainsi la sortie du téléphone de nouvelle génération au quatrième trimestre de décembre. Il prévoit désormais un chiffre d’affaires du trimestre de septembre de 87,1 milliards de dollars, bien en dessous du consensus à 91,6 milliards de dollars.

Ces retards sont significatifs du point de vue des résultats financiers d’Apple. Le lancement traditionnel fin septembre permet de comptabiliser les ventes initiales dans le calendrier Q3, qui correspond au Q4 fiscal d’Apple. Un retard en octobre ou novembre indique que ces ventes sont plutôt enregistrées dans l’année financière suivante.

L’avis de Netcost-security.fr

Le bilan de Mohan ici suggère que la prédiction ne devrait certainement pas être écartée, bien que l’appel concernant l’iPhone 12 ait été beaucoup plus facile, étant donné les retards connus liés à la pandémie et les autres sources qui indiquaient également des retards.

S’il a raison, nous pouvons nous attendre à ce que d’autres sources de la chaîne d’approvisionnement corroborent cela sous peu.

